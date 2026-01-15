Історичний досвід свідчить: Росія майже ніколи не виходила з масштабних воєн без серйозних внутрішніх потрясінь. Сучасна ситуація не є винятком. Кремль опинився в умовах, коли припинити війну надзвичайно складно, адже сотні тисяч людей зі зброєю в руках звикли до воєнних виплат, що в рази перевищують середні доходи в цивільному житті. Повернення до зарплат, менших у десятки разів, для них виглядає неприйнятним.

На відміну від прагматичного підходу Німеччини часів Першої світової війни, яка погодилася на капітуляцію заради збереження економіки, Росія, ймовірно, тягнутиме війну до моменту глибокої фінансової кризи. Таку оцінку висловлює головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

За його словами, кожне завершення великої війни для Росії — від кампаній проти Наполеона до Другої світової — супроводжувалося вибухом внутрішніх проблем: заворушеннями, зростанням злочинності або соціальною нестабільністю. Причина полягає в тому, що російське суспільство погано адаптується до різкого переходу від воєнного режиму до мирного життя.

Протягом років людей цілеспрямовано мобілізували через пропаганду ненависті та фінансові стимули. Тепер же озброєним ветеранам із бойовим досвідом пропонують повернутися до звичайного існування з мізерними доходами. Це створює небезпечну напругу: розчаровані люди починають ставити запитання, чому столиця живе відносно комфортно, тоді як вони втратили здоров’я, час і майбутнє.

Москва розраховувала на швидку воєнну кампанію, але її провал загнав країну в пастку затяжного конфлікту. Виходити з нього Кремль не поспішає. Іван Ус звертає увагу, що напередодні розпаду СРСР бюджет був дефіцитним кілька років поспіль, а фінансова система зрештою не витримала. Схожа ситуація формується й нині: дефіцити вже закладені на найближчі роки, а кінець десятиліття може стати критичним.

На думку експерта, незалежно від тривалості війни, саме економічні проблеми зрештою змусять поставити крапку. Питання лише в часі, адже сучасна Росія значно слабша, ніж Радянський Союз напередодні свого краху.

