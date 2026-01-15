Исторический опыт свидетельствует: Россия почти никогда не выходила из масштабных войн без серьезных внутренних потрясений. Современная ситуация не исключение. Кремль оказался в условиях, когда прекратить войну очень сложно, ведь сотни тысяч людей с оружием в руках привыкли к военным выплатам, в разы превышающим средние доходы в гражданской жизни. Возврат к зарплатам меньше в десятки раз для них выглядит неприемлемым.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В отличие от прагматичного подхода Германии времен Первой мировой войны, согласившейся на капитуляцию ради сохранения экономики, Россия, вероятно, будет тянуть войну до момента глубокого финансового кризиса. Такую оценку высказывает главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

По его словам, каждое завершение Великой войны для России — от кампаний против Наполеона до Второй мировой — сопровождалось взрывом внутренних проблем: беспорядками, ростом преступности или социальной нестабильностью. Причина состоит в том, что общество плохо адаптируется к резкому переходу от военного режима к мирной жизни.

В годы людей целенаправленно мобилизовали через пропаганду ненависти и финансовые стимулы. Теперь же вооруженным ветеранам с боевым опытом предлагают вернуться к обычному существованию с скудными доходами. Это создает опасное напряжение: разочарованные люди начинают задавать вопросы, почему столица живет относительно комфортно, тогда как они потеряли здоровье, время и будущее.

Москва рассчитывала на скорую военную кампанию, но ее провал загнал страну в ловушку затяжного конфликта. Выходить из него Кремль не торопится. Иван Усс обращает внимание, что накануне распада СССР бюджет был дефицитным несколько лет подряд, а финансовая система в конце концов не выдержала. Похожая ситуация формируется и сейчас: дефициты уже заложены в ближайшие годы, а конец десятилетия может стать критическим.

По мнению эксперта, независимо от продолжительности войны именно экономические проблемы в конце концов заставят поставить точку. Вопрос лишь во времени, ведь современная Россия значительно слабее Советского Союза накануне своего краха.

