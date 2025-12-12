logo_ukra

Путін постійно називає нові цілі "СВО": розкрито вражаючу причину
НОВИНИ

Путін постійно називає нові цілі "СВО": розкрито вражаючу причину

Закінчення війни стане початком стабільного конституційного процесу в Україні, що явно не на користь Путіну

12 грудня 2025, 16:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін змушений постійно коригувати цілі своєї так званої "спецоперації" відповідно до реальних можливостей армії та стану фронту, проте його кінцева мета залишається незмінною — знищення української державності та включення українських територій до складу Росії. Таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловив відомий журналіст Віталій Портников.

Путін постійно називає нові цілі "СВО": розкрито вражаючу причину

Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, нинішні цілі Кремля не є остаточними.

"Особливість російської спецоперації полягає в тому, що основні завдання змінюються залежно від того, що вони реально можуть зробити. Проте кінцева мета зрозуміла — ліквідація української державності та приєднання територій. Путін постійно змушений коригувати плани, бо можливості обмежені", — пояснив журналіст. 

Він підкреслив, що завершення війни в Україні спричинить тривалий конституційний процес, який однозначно не буде на користь російському лідеру.

"Серед завдань Путіна точно немає завершення війни. Якщо вона закінчиться, в Україні розпочнеться стабільний конституційний процес, що явно суперечить інтересам Кремля", — зазначив Портников. 

Водночас 8 грудня Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військову службу, що ще раз демонструє прагнення Москви підтримувати військову активність на довгостроковій основі.

Портал "Коментарі" писав, що підприємство "Українська бронетехніка" окреслило свої стратегічні наміри на 2026 рік, зосереджуючись на суттєвому розширенні напрямів роботи. Керівник компанії Владислав Бельбас повідомив, що підприємство планує увійти в нові сфери оборонного виробництва — від створення ракетних систем до розробки сучасних безпілотних платформ.  



