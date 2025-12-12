Путін постійно називає нові цілі "СВО": розкрито вражаючу причину

Російський диктатор Володимир Путін змушений постійно коригувати цілі своєї так званої "спецоперації" відповідно до реальних можливостей армії та стану фронту, проте його кінцева мета залишається незмінною — знищення української державності та включення українських територій до складу Росії. Таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловив відомий журналіст Віталій Портников.

Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, нинішні цілі Кремля не є остаточними.

"Особливість російської спецоперації полягає в тому, що основні завдання змінюються залежно від того, що вони реально можуть зробити. Проте кінцева мета зрозуміла — ліквідація української державності та приєднання територій. Путін постійно змушений коригувати плани, бо можливості обмежені", — пояснив журналіст.

Він підкреслив, що завершення війни в Україні спричинить тривалий конституційний процес, який однозначно не буде на користь російському лідеру.

"Серед завдань Путіна точно немає завершення війни. Якщо вона закінчиться, в Україні розпочнеться стабільний конституційний процес, що явно суперечить інтересам Кремля", — зазначив Портников.

Водночас 8 грудня Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військову службу, що ще раз демонструє прагнення Москви підтримувати військову активність на довгостроковій основі.

