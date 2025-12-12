Путин постоянно называет новые цели "СВО": раскрыта поразительная причина

Российский диктатор Владимир Путин вынужден постоянно корректировать цели своей так называемой спецоперации в соответствии с реальными возможностями армии и состояния фронта, однако его конечная цель остается неизменной — уничтожение украинской государственности и включение украинских территорий в состав России. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал известный журналист Виталий Портников.

Фото: из открытых источников

По словам Портникова, нынешние цели Кремля не окончательны.

"Особенность российской спецоперации состоит в том, что основные задачи меняются в зависимости от того, что они реально могут сделать. Однако конечная цель ясна — ликвидация украинской государственности и присоединение территорий. Путин постоянно вынужден корректировать планы, потому что возможности ограничены", — пояснил журналист.

Он подчеркнул, что завершение войны в Украине повлечет за собой длительный конституционный процесс, который однозначно не будет в пользу российского лидера.

"Среди задач Путина точно нет завершения войны. Если она закончится, в Украине начнется стабильный конституционный процесс, явно противоречащий интересам Кремля", — отметил Портников.

В то же время 8 декабря Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве находящихся в запасе граждан России на военную службу, что еще раз демонстрирует стремление Москвы поддерживать военную активность на долгосрочной основе.

Портал "Комментарии" писал, что предприятие "Украинская бронетехника" очертило свои стратегические намерения на 2026 год, сосредотачиваясь на существенном расширении направлений работы. Руководитель компании Владислав Бельбас сообщил, что предприятие планирует войти в новые сферы оборонного производства – от создания ракетных систем до разработки современных беспилотных платформ.