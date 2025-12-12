logo_ukra

Пекельних ударів по Росії стане значно більше: в Україні анонсуввали гучні плани
Пекельних ударів по Росії стане значно більше: в Україні анонсуввали гучні плани

Росія масово виробляє зброю, тому Україні потрібно забезпечити Сили оборони технікою у співмірних обсягах

12 грудня 2025, 15:35
Підприємство "Українська бронетехніка" окреслило свої стратегічні наміри на 2026 рік, зосереджуючись на суттєвому розширенні напрямів роботи. Керівник компанії Владислав Бельбас повідомив, що підприємство планує увійти в нові сфери оборонного виробництва — від створення ракетних систем до розробки сучасних безпілотних платформ. За його словами, інженерні команди безперервно працюють над перспективними зразками озброєння, які мають підсилити український оборонно-промисловий комплекс і додати Збройним силам технологічних переваг.

Пекельних ударів по Росії стане значно більше: в Україні анонсуввали гучні плани

Фото: з відкритих джерел

Бельбас зазначив, що до завершення поточного року компанія має намір реалізувати низку спільних проєктів із партнерами з іноземних держав. Ці ініціативи, переконує він, стануть фундаментом для подальшого збільшення виробничих потужностей, адже головним завданням на найближчі роки є системне масштабування оборонного виробництва.

Генеральний директор підкреслив, що російська оборонна промисловість працює у надвеликих обсягах, тому Україна повинна відповідати аналогічною інтенсивністю виготовлення озброєння. Лише за умови рівнозначного забезпечення технікою та боєприпасами можна утримувати стійкість фронту та ефективно протидіяти противнику. На його думку, нинішній етап війни вимагає не лише підготовлених військ, а й сильної економіки та безперервних поставок сучасних бойових систем. Саме нарощування виробництва, вважає Бельбас, є критично важливим фактором у тривалій боротьбі за виживання держави.

Як вже писали "Коментарі", Україна продовжує наносити удари по нафтовій інфраструктурі Росії, щоб обмежити її можливості фінансувати військові операції. Останнім часом особливу увагу привернула атака на морську нафтову платформу в Каспійському морі. Ця подія стала першою подібною операцією України проти об’єктів видобутку нафти в цьому регіоні, повідомляють ЗМІ з посиланням на CNN.



