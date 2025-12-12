Росію можна миттєво змусити припинити війну: озвучено несподіваний сценарій

Україна продовжує наносити удари по нафтовій інфраструктурі Росії, щоб обмежити її можливості фінансувати військові операції. Останнім часом особливу увагу привернула атака на морську нафтову платформу в Каспійському морі. Ця подія стала першою подібною операцією України проти об’єктів видобутку нафти в цьому регіоні, повідомляють ЗМІ з посиланням на CNN.

Фото: з відкритих джерел

Платформа імені Філановського, що належить компанії "Лукойл", вважається найбільшим родовищем у російському секторі Каспійського моря. Після удару пролунало близько чотирьох вибухів, через що зупинилися видобуток нафти та газу на майже 20 свердловинах, які обслуговує ця платформа. Загальні запаси родовища оцінюють у приблизно 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу.

Україна активно атакує нафтові об’єкти Росії з 2024 року, проте масові удари почалися з серпня. За даними проєкту Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), з серпня по листопад було атаковано щонайменше 77 енергетичних об’єктів — удвічі більше, ніж у попередні сім місяців року. Лише у листопаді зафіксовано щонайменше 14 ударів по нафтопереробних заводах і 4 атаки на експортні термінали Росії.

Ці дії відбуваються на тлі дипломатичних зусиль під керівництвом США, які, на думку експертів, лише загострили максималістські вимоги Москви. Водночас російські сили просуваються у деяких районах фронту, а надлишок світової нафти стримує значне зростання цін на ринку. Саме тому західні союзники України дедалі активніше підтримують кампанію по обмеженню російського нафтового експорту.

