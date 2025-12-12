Россию можно мгновенно заставить прекратить войну: озвучен неожиданный сценарий

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, чтобы ограничить возможности финансировать военные операции. В последнее время особенное внимание привлекла атака на морскую нефтяную платформу в Каспийском море. Это событие стало первой подобной операцией Украины против объектов добычи нефти в этом регионе, сообщают СМИ со ссылкой на CNN.

Фото: из открытых источников

Платформа имени Филановского, принадлежащая компании "Лукойл", считается самым крупным месторождением в российском секторе Каспийского моря. После удара раздалось около четырех взрывов, из-за чего остановилась добыча нефти и газа на почти 20 обслуживаемых ею скважинах. Общие запасы месторождения оценивают примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Украина активно атакует нефтяные объекты России с 2024 г., однако массовые удары начались с августа. По данным проекта Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), с августа по ноябрь было атаковано по меньшей мере 77 энергетических объектов – вдвое больше, чем за предыдущие семь месяцев года. Только в ноябре зафиксировано не менее 14 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и 4 атаки на экспортные терминалы России.

Эти действия происходят на фоне дипломатических усилий под руководством США, которые, по мнению экспертов, лишь накалили максималистские требования Москвы. В то же время, российские силы продвигаются в некоторых районах фронта, а избыток мировой нефти сдерживает значительный рост цен на рынке. Именно поэтому западные союзники Украины все более активно поддерживают кампанию по ограничению российского нефтяного экспорта.

