Адских ударов по России станет значительно больше: в Украине анонсировали громкие планы

Предприятие "Украинская бронетехника" очертило свои стратегические намерения на 2026 год, сосредотачиваясь на существенном расширении направлений работы. Руководитель компании Владислав Бельбас сообщил, что предприятие планирует войти в новые сферы оборонного производства – от создания ракетных систем до разработки современных беспилотных платформ. По его словам, инженерные команды непрерывно работают над перспективными образцами вооружения, которые должны усилить украинский оборонно-промышленный комплекс и придать вооруженным силам технологические преимущества.

Фото: из открытых источников

Бельбас отметил, что до завершения текущего года компания намерена реализовать ряд общих проектов с партнерами из иностранных государств. Эти инициативы, уверяет он, станут фундаментом для дальнейшего увеличения производственных мощностей, ведь главной задачей на ближайшие годы является системное масштабирование оборонного производства.

Генеральный директор подчеркнул, что российская оборонная промышленность работает в сверхбольших объемах, поэтому Украина должна отвечать аналогичной интенсивности изготовления вооружения. Только при равнозначном обеспечении техникой и боеприпасами можно удерживать устойчивость фронта и эффективно противодействовать противнику. По его мнению, нынешний этап войны требует не только подготовленных войск, но и сильной экономики и непрерывных поставок современных боевых систем. Именно наращивание производства, считает Бельбас, является важным фактором в длительной борьбе за выживание государства.

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, чтобы ограничить ее возможности финансировать военные операции. В последнее время особенное внимание привлекла атака на морскую нефтяную платформу в Каспийском море. Это событие стало первой подобной операцией Украины против объектов добычи нефти в этом регионе, сообщают СМИ со ссылкой на CNN.