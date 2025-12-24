Путін поставить Україну на межу виживання: стало відомо про жорстку мету РФ перед святами

Російські війська продовжують здійснювати масштабні комбіновані удари по території України, збільшуючи кількість безпілотників та ракет, які залучаються до атак. За словами Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, у цих діях Кремля простежується чітка логіка, а удари переслідують три основні цілі.

Фото: з відкритих джерел

"Масовані атаки РФ використовуються не лише для фізичного ураження об’єктів. Москва прагне розхитати внутрішню ситуацію в Україні через наслідки обстрілів — знеструмлення та побутові складнощі", — пояснив експерт в ефірі "24 Каналу".

Жмайло додав, що на 99,9% ми не налякані, але частково російським спецслужбам вдається розкачувати ситуацію. Вони застосовують відключення світла та провокують протести, а також поширюють тезу, що нібито обстрілів не було, а електроенергію продають за кордон.

Другий аспект атаки, за його словами, пов’язаний із військовим тиском на окремі напрямки. Росія особливо концентрується на південних регіонах, адже удари з тимчасово анексованого Криму скорочують час реагування української протиповітряної оборони.

"Їм (РФ — ред.) потрібно відсікти Південну Бессарабію. Цей напрямок важливий, бо запускаючи з Криму всі ці засоби повітряного нападу, у наших бійців проти ППО дуже маленький люфт часу, щоб відреагувати", — підкреслив Жмайло.

Третя мета, за словами експерта, — міжнародний тиск та підвищення власної "переговорної ціни". На тлі переговорів про мир та проблем російської економіки Кремль прагне використовувати ескалацію для вигіднішого позиціонування на переговорах.

"Росіяни підіймають ще більше градус напруги задля більшої ціни за свою договороздатність", — зазначив він.

Жмайло додав, що підсилення ударів і напруги дозволяє Москві одночасно підвищувати власну "готовність до діалогу" та стимулювати партнерів чинити тиск на Україну. Ця стратегія не зникає через дипломатичні заяви, тому масовані атаки залишаються для Кремля ефективним інструментом примусу.

Як вже писали "Коментарі", прорив кордону в Сумській області є не лише військовою операцією, а й інструментом політичного тиску на Україну та Сполучені Штати. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що через такі дії Путін намагається нав’язати власний сценарій розвитку подій: якщо Україна відмовиться робити територіальні поступки, Росія готова значно розширити плацдарм бойових дій.