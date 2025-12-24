Кремль цинічно використовує одну область України для тиску на Трампа і Україну: що відбувається

Прорив кордону в Сумській області є не лише військовою операцією, а й інструментом політичного тиску на Україну та Сполучені Штати. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що через такі дії Путін намагається нав’язати власний сценарій розвитку подій: якщо Україна відмовиться робити територіальні поступки, Росія готова значно розширити плацдарм бойових дій.

Фото: з відкритих джерел

"Подібні дії РФ насамперед спрямовані на те, щоб чинити політичний тиск на керівництво України", — підкреслив експерт.

Снєгирьов додав, що саме в моменти зустрічей представників Російської Федерації та США відбувається активізація бойових дій у Сумській області, тобто розширення зони конфлікту. Одночасно посилюється переговорний процес між Україною та США. Таким чином, агресивні кроки Москви є своєрідною провокацією, спрямованою на тиск і на українську, і на американську сторону. Це елемент гібридної стратегії РФ, що поєднує військові та політичні інструменти впливу.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор заявляв про віддане ним розпорядження щодо дій армії нібито для досягнення всіх цілей "спеціальної військової операції". Таким чином, фактично Москва намагається підривати зусилля України та США щодо мирного врегулювання.

Снєгирьов пояснив, що Росія дає зрозуміти: якщо Україна не погодиться на територіальні поступки, наприклад, виведення підрозділів Сил оборони з певних районів Донецької області, то РФ готова масштабувати бойові дії, розширюючи театр війни на території, які вона наразі не контролює. Передусім мова йде про Сумську, Дніпропетровську та Харківську області, що свідчить про стратегічний характер російської ескалації.

Як вже писали "Коментарі", уранці 23 грудня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, використавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура у центральних і західних регіонах країни. Внаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень мирні мешканці, а в низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії.