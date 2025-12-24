Кремль цинично использует одну область Украины для давления на Трампа и Украину: что происходит

Прорыв границы в Сумской области не только военная операция, но и инструмент политического давления на Украину и Соединенные Штаты. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что из-за таких действий Путин пытается навязать собственный сценарий развития событий: если Украина откажется делать территориальные уступки, Россия готова значительно расширить плацдарм боевых действий.

Фото: из открытых источников

"Подобные действия РФ, прежде всего, направлены на то, чтобы оказывать политическое давление на руководство Украины", — подчеркнул эксперт.

Снегирев добавил, что именно в моменты встреч представителей Российской Федерации и США происходит активизация боевых действий в Сумской области, то есть расширение зоны конфликта. Одновременно усиливается переговорный процесс между Украиной и США. Таким образом, агрессивные шаги Москвы представляют собой своеобразную провокацию, направленную на давление и на украинскую, и на американскую сторону. Это элемент гибридной стратегии РФ, совмещающий военные и политические инструменты влияния.

Напомним, что ранее российский диктатор заявлял о преданном им распоряжении по поводу действий армии якобы для достижения всех целей "специальной военной операции". Таким образом, фактически Москва пытается подрывать усилия Украины и США по мирному урегулированию.

Снегирев объяснил, что Россия дает понять: если Украина не согласится на территориальные уступки, например вывод подразделений Сил обороны из определенных районов Донецкой области, то РФ готова масштабировать боевые действия, расширяя театр войны на территории, которые она пока не контролирует. Прежде всего, речь идет о Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, что свидетельствует о стратегическом характере российской эскалации.

Как уже писали "Комментарии", утром 23 декабря Россия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, использовав ударные беспилотники и ракеты разных типов. Основной целью неприятеля стала энергетическая инфраструктура в центральных и западных регионах страны. В результате обстрела погибли и получили ранения мирные жители, а в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.