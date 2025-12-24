"Путін буде жорстко тиснути": озвучено небезпечний прогноз про новий страшний удар по Україні

Уранці 23 грудня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, використавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура у центральних і західних регіонах країни. Внаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень мирні мешканці, а в низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

Ракетний удар по Україні. Фото: 24 Канал

Про особливості цієї атаки, причини тривалої паузи між ударами та ймовірні строки наступного масованого обстрілу розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, головний акцент російські війська зробили на ударних дронах типу "Герань". Загалом по Україні було запущено понад 650 безпілотників.

"Вони всю ніч виснажували нашу протиповітряну оборону (ППО). І лише вночі підняли авіацію, і десь уже під ранок почали з’являтися ракети в нашому повітряному просторі. Найімовірніше, це було зроблено саме для того, щоб максимально виснажити нашу систему ППО", — пояснює військовий експерт.

Жданов звертає увагу, що дрони атакували насамперед критично важливі об’єкти, зокрема електричні підстанції.

"А коли у нас складається така критична ситуація, то ми вже починаємо використовувати по дронах зенітно-ракетні комплекси, що дуже невигідно у плані дороговизни, по-перше. І найголовніше, у нас не так багато ракет до цих комплексів. А потім, коли ППО виснажена, ракетні комплекси треба перезаряджати, і тут з’являються ракети на ранок, коли вже ми фактично маємо доволі низку ефективність у плані їх збиття. Я думаю, що саме таким чином була побудована нинішня атака", — зазначив він.

Експерт також підкреслив, що під час цього удару Росія не застосовувала балістичні ракети, ймовірно, зберігаючи їх для наступного нальоту.

"Що стосується запасів, чому не було балістики, я думаю, що вони розділили по нальотах, і наступний дійсно може бути й на Різдво… І це буде повноцінний комбінований удар знов таки по об’єктах інфраструктури", — припускає Жданов.

За його оцінками, Росія нині має стабільний запас ракет — близько 900–1000 одиниць різних типів, що дозволяє регулярно здійснювати подібні атаки.

