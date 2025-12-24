"Путин будет жестко давить": озвучен опасный прогноз о новом страшном ударе по Украине

Утром 23 декабря Россия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, использовав ударные беспилотники и ракеты разных типов. Основной целью неприятеля стала энергетическая инфраструктура в центральных и западных регионах страны. В результате обстрела погибли и получили ранения мирные жители, а в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ракетный удар по Украине. Фото: 24 Канал

Об особенностях этой атаки, причинах длительной паузы между ударами и вероятных сроках последующего массированного обстрела рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, главный акцент российские войска сделали на ударных дронах типа Герань. Всего в Украине было запущено более 650 беспилотников.

"Они всю ночь истощали нашу противовоздушную оборону (ПВО). И только ночью подняли авиацию, и где-то уже под утро начали появляться ракеты в нашем воздушном пространстве. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы максимально истощить нашу систему ПВО", — объясняет военный эксперт.

Жданов обращает внимание, что дроны атаковали, прежде всего, критически важные объекты, в частности электрические подстанции.

"А когда у нас складывается такая критическая ситуация, то мы уже начинаем использовать по дронам зенитно-ракетные комплексы, что очень невыгодно в плане дороговизны, во-первых. И самое главное, у нас не так много ракет к этим комплексам. А потом, когда ПВО истощена, ракетные комплексы нужно перезаряжать, и здесь появляются ракеты к утру, когда уже мы фактически имеем достаточно низкую эффективность в плане их сбивания. Я думаю, что именно таким образом была построена нынешняя атака", – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что во время этого удара Россия не применяла баллистические ракеты, вероятно сохраняя их для следующего налета.

"Что касается запасов, почему не было баллистики, я думаю, что они разделили по налетам, и следующий действительно может быть и на Рождество... И это будет полноценный комбинированный удар опять-таки по объектам инфраструктуры", — предполагает Жданов.

По его оценкам, у России сейчас стабильный запас ракет — около 900–1000 единиц разных типов, что позволяет регулярно совершать подобные атаки.

