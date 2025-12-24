Путин поставит Украину на грань выживания: стало известно о жесткой цели РФ перед праздниками

Российские войска продолжают осуществлять масштабные комбинированные удары по территории Украины, увеличивая количество привлекаемых к атакам беспилотников и ракет. По словам Дмитрия Жмайло, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, в этих действиях Кремля прослеживается четкая логика, а удары преследуют три основных цели.

Фото: из открытых источников

"Массированные атаки РФ используются не только для физического поражения объектов. Москва стремится расшатать внутреннюю ситуацию в Украине из-за последствий обстрелов — обесточивания и бытовых сложностей", — пояснил эксперт в эфире "24 Канала".

Жмайло добавил, что на 99,9% мы не испуганы, но частично российским спецслужбам удается раскачать ситуацию. Они применяют отключение света и провоцируют протесты, а также распространяют тезис, что якобы обстрелов не было, а электроэнергию продают за границу.

Второй аспект атаки, по его словам, связан с военным давлением на отдельные направления. Россия особенно концентрируется на южных регионах, ведь удары с временно аннексированного Крыма сокращают время реагирования украинской противовоздушной обороны.

"Им (РФ — ред.) нужно отсечь Южную Бессарабию. Это направление важно, потому что запуская из Крыма все эти средства воздушного нападения, у наших бойцов против ПВО очень маленький люфт времени, чтобы отреагировать", — подчеркнул Жмайло.

Третья цель, по словам эксперта, — международное давление и повышение собственной "переговорной цены". На фоне переговоров о мире и проблемах российской экономики Кремль стремится использовать эскалацию для более выгодного позиционирования на переговорах.

"Россияне поднимают еще больше градуса напряжения для большей цены за свою договороспособность", — отметил он.

Жмайло добавил, что усиление ударов и напряжений позволяет Москве одновременно повышать собственную "готовность к диалогу" и стимулировать партнеров оказывать давление на Украину. Эта стратегия не исчезает из-за дипломатических заявлений, поэтому массированные атаки остаются для Кремля эффективным инструментом принуждения.

Как уже писали "Комментарии", прорыв границы в Сумской области не только военная операция, но и инструмент политического давления на Украину и Соединенные Штаты. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что из-за таких действий Путин пытается навязать собственный сценарий развития событий: если Украина откажется делать территориальные уступки, Россия готова значительно расширить плацдарм боевых действий.