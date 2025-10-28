Путін поспіхом віддає своїм військам приголомшливий наказ: на Заході розповіли, про що йдеться

Російська окупаційна армія наростила інтенсивність атак на Донеччині, активізувавши операцію на східному напрямку на тлі безуспішних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у публікації видання The Financial Times.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що Володимир Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року.

Частина російських підрозділів уже проникла до міста, проте українська сторона заперечує повідомлення про повне оточення своїх сил.

Financial Times зазначає, що Покровськ до 2024 року відігравав ключову роль як транспортно-логістичний вузол, і його втрата могла б стати для України стратегічним ударом, відкривши ворогові шлях до нових напрямів наступу.

У Генштабі України підтвердили, що до міста справді зайшло близько 200 російських військових. При цьому протягом тисячі кілометрів лінії фронту фіксуються інтенсивні зіткнення.

Українське військове командування повідомляє, що активні бої продовжуються не лише на підступах до Покровська, а й усередині міста, де діють диверсійні групи. Логістична обстановка ускладнена через постійні атаки та зруйновану інфраструктуру.

Наступ, який триває вже кілька місяців, супроводжується повільним поступом російських військ у бік Лимана та Костянтинівки.

Основну увагу противник зосередив на агломерації Покровськ-Мирноград – великих шахтарських центрах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб.

Російські сили намагаються прорватися до стратегічно важливих трас та вивести під удар безпілотників українські лінії постачання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Покровську вже точаться бої у міській забудові: як "викурюють" ворога.



