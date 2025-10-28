logo

Путин в спешке отдает своим войскам ошеломляющий приказ: на Западе рассказали, о чем идет речь
Путин в спешке отдает своим войскам ошеломляющий приказ: на Западе рассказали, о чем идет речь

FT пишет о том, что РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска заметно ухудшилась

28 октября 2025, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия нарастила интенсивность атак в Донецкой области, активизировав операцию на восточном направлении на фоне безуспешных мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в публикации издания The Financial Times.

Путин в спешке отдает своим войскам ошеломляющий приказ: на Западе рассказали, о чем идет речь

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, Владимир Путин поставил перед военным командованием задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года.

Часть российских подразделений уже проникла в город, однако украинская сторона отрицает сообщения о полном окружении своих сил.

Financial Times отмечает, что Покровск до 2024 года играл ключевую роль как транспортно-логистический узел, и его потеря могла бы стать для Украины стратегическим ударом, открыв врагу путь к новым направлениям наступления.

В Генштабе Украины подтвердили, что в город действительно зашло около 200 российских военных. При этом на протяжении всей тысячи километров линии фронта фиксируются интенсивные столкновения.

Украинское военное командование сообщает, что активные бои продолжаются не только на подступах к Покровску, но и внутри города, где действуют диверсионные группы. Логистическая обстановка осложнена из-за постоянных атак и разрушенной инфраструктуры.

Наступление, которое длится уже несколько месяцев, сопровождается медленным продвижением российских войск в сторону Лимана и Константиновки.

Основное внимание противник сосредоточил на агломерации Покровск–Мирноград – крупных шахтерских центрах с довоенным населением около 100 тысяч человек.

Российские силы пытаются прорваться к стратегически важным трассам и вывести под удар беспилотников украинские линии снабжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровске уже идут бои в городской застройке: как "выкуривают" врага.




Источник: https://www.ft.com/content/05d7d28e-8e9e-49e6-844f-57009ba98a62
