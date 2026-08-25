Путін послав Україні нахабний натяк на капітуляцію: озвучено тривожний інсайд

Заклики російського лідера Володимира Путіна враховувати так звані "реалії на землі" під час можливих переговорів означають спробу закріпити результати російської агресії та домогтися від України нових територіальних поступок. Фактично Москва продовжує висувати умови, які для Києва мають капітуляційний характер. Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур.

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За словами дипломата, формулювання про "реалії на землі" Кремль активно використовує відтоді, як тема можливого переговорного процесу знову опинилася в центрі міжнародної уваги. За цією фразою, наголосив він, приховуються цілком конкретні територіальні претензії Росії.

Йдеться насамперед про прагнення Москви домогтися визнання контролю над українськими територіями, окупованими починаючи з 2014 року. Це стосується Криму, частини Донбасу, а також захоплених російськими військами районів Херсонської та Запорізької областей.

Однак, за оцінкою Шамшура, цим вимоги Кремля не обмежуються. Путін також прагне, щоб українські Сили оборони залишили частину Донбасу, яку російській армії досі не вдалося захопити. Таким чином Москва намагається отримати за столом переговорів навіть те, чого не змогла досягти військовим шляхом.

"Такі от путінські реалії, такі його умови для будь-яких перемовин з Україною. Тобто як вони були капітуляційними для нас, так вони і залишились", — наголосив Шамшур.

Окремою небезпекою дипломат назвав можливість того, що західні партнери почнуть розглядати кремлівське трактування "реалій на землі" як відправну точку для майбутніх домовленостей.

На його думку, Україні важливо не допустити навіть опосередкованого закріплення такого підходу в переговорному процесі, адже він означав би легітимізацію російських територіальних претензій і створював підґрунтя для подальшого тиску на Київ.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має суттєво наростити далекобійні удари по території Росії, щоб підвищити для Кремля ціну продовження війни та створити передумови для реальних переговорів. Водночас самих антивоєнних настроїв серед росіян недостатньо, адже страх перед режимом Володимира Путіна не дозволяє суспільному невдоволенню перерости у відкритий протест. Про це заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи дискусію щодо способів змусити Москву змінити свою позицію.