Путин послал Украине наглый намек на капитуляцию: озвучен тревожный инсайд

Призывы российского лидера Владимира Путина учитывать так называемые реалии на земле во время возможных переговоров означают попытку закрепить результаты российской агрессии и добиться от Украины новых территориальных уступок. Фактически Москва продолжает выдвигать условия, которые для Киева носят капитуляционный характер. Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

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По словам дипломата, формулировку о "реалиях на земле" Кремль активно использует с тех пор, как тема возможного переговорного процесса снова оказалась в центре международного внимания. За этой фразой, подчеркнул он, скрываются конкретные территориальные претензии России.

Речь идет, прежде всего, о стремлении Москвы добиться признания контроля над украинскими территориями, оккупированными начиная с 2014 года. Это касается Крыма, части Донбасса, а также захваченных российскими войсками районов Херсонской и Запорожской областей.

Однако, по оценке Шамшура, этим требования Кремля не ограничиваются. Путин также стремится к тому, чтобы украинские Силы обороны покинули часть Донбасса, которую российской армии до сих пор не удалось захватить. Таким образом, Москва пытается получить за столом переговоров даже то, чего не смогла достичь военным путем.

"Такие вот путинские реалии, таковы его условия для любых переговоров с Украиной. То есть, как они были капитуляционными для нас, так они и остались", — подчеркнул Шамшур.

Отдельной опасностью дипломат назвал возможность того, что западные партнеры начнут рассматривать кремлевскую трактовку "реалий на земле" как отправную точку для будущих договоренностей.

По его мнению, Украине важно не допустить даже опосредованного закрепления такого подхода в переговорном процессе, ведь он означал бы легитимизацию российских территориальных претензий и создавал почву для дальнейшего давления на Киев.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна существенно нарастить дальнобойные удары по территории России, чтобы повысить для Кремля цену продолжения войны и создать предпосылки для реальных переговоров. В то же время, самих антивоенных настроений среди россиян недостаточно, ведь страх перед режимом Владимира Путина не позволяет общественному недовольству перерасти в открытый протест. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя дискуссию о способах заставить Москву изменить свою позицию.