Війна стане остаточно нестерпною для росіян: експерт назвав єдиний спосіб покарати Путіна

Україна має суттєво наростити далекобійні удари по території Росії, щоб підвищити для Кремля ціну продовження війни та створити передумови для реальних переговорів. Водночас самих антивоєнних настроїв серед росіян недостатньо, адже страх перед режимом Володимира Путіна не дозволяє суспільному невдоволенню перерости у відкритий протест. Про це заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи дискусію щодо способів змусити Москву змінити свою позицію.

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За його словами, війна стає дедалі дорожчою, а Україні необхідні додаткові ресурси для масштабування виробництва дронів і розвитку далекобійних засобів ураження. Росія має значно більші фінансові можливості, тому без збільшення оборонного фінансування досягти паритету буде складно.

Клочок звернув увагу й на заяву президента Фінляндії Александера Стубба, який закликав посилити військову підтримку України, збільшити далекобійні удари по російських військових об'єктах, підвищувати ціну війни для Москви та забезпечити Києву довгострокове фінансування.

"Нам потрібно змінити ситуацію в Росії в такий спосіб, щоб війна зупинилася. Тому дійсно ударів по Росії має бути більше", — зазначив Клочок.

Політолог також прокоментував дані про зростання кількості росіян, які хотіли б завершення війни. На його думку, розраховувати на те, що ці настрої самостійно створять критичний тиск на Кремль, не варто.

"Багато хто хоче зупинки війни, але ці настрої не проявляють себе на вулиці. Люди не виходять з вимогою до Путіна зупинити війну, тому що вони його просто бояться. Вони бояться путінського режиму", — наголосив експерт.

Клочок порівняв таку ситуацію з радянськими часами, коли суспільне невдоволення могло накопичуватися десятиліттями, але не призводити до швидких політичних змін.

Саме тому, на його переконання, ключовим залишається зовнішній військовий та економічний тиск. Водночас експерт зауважив, що заклики до суттєвого посилення ударів поки не отримали достатньої практичної підтримки партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська модель управління, побудована на надмірній концентрації повноважень і ручному контролі, дедалі гірше працює в умовах затяжної війни. Постійні кадрові ротації та закритість влади можуть створити передумови для серйозної політичної кризи. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян.