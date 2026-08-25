Война станет окончательно невыносимой для россиян: эксперт назвал единственный способ наказать Путина

Украина существенно нарастит дальнобойные удары по территории России, чтобы повысить для Кремля цену продолжения войны и создать предпосылки для реальных переговоров. В то же время, самих антивоенных настроений среди россиян недостаточно, ведь страх перед режимом Владимира Путина не позволяет общественному недовольству перерасти в открытый протест. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя дискуссию о способах заставить Москву изменить свою позицию.

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По его словам, война становится все дороже, а Украине необходимы дополнительные ресурсы для масштабирования производства дронов и развития дальнобойных средств поражения. У России есть гораздо большие финансовые возможности, поэтому без увеличения оборонного финансирования достичь паритета будет сложно.

Клочок обратил внимание и на заявление президента Финляндии Александера Стубба, призвавшего усилить военную поддержку Украины, увеличить дальнобойные удары по российским военным объектам, повышать цену войны для Москвы и обеспечить Киеву долгосрочное финансирование.

"Нам нужно изменить ситуацию в России таким образом, чтобы война остановилась. Поэтому действительно ударов по России должно быть больше", – отметил Клочок.

Политолог также прокомментировал данные о росте числа россиян, желающих завершения войны. По его мнению, рассчитывать на то, что эти настроения самостоятельно создадут критическое давление на Кремль, не стоит.

"Многие хотят остановки войны, но эти настроения не проявляют себя на улице. Люди не выходят с требованием к Путину остановить войну, потому что они просто боятся. Они боятся путинского режима", — подчеркнул эксперт.

Клочок сравнил ситуацию с советскими временами, когда общественное недовольство могло накапливаться десятилетиями, но не приводить к быстрым политическим изменениям.

Именно поэтому, по его убеждению, ключевым остается внешнее военное и экономическое давление. В то же время эксперт отметил, что призывы к существенному усилению ударов пока не получили достаточной практической поддержки партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинская модель управления, построенная на чрезмерной концентрации полномочий и ручном контроле, все хуже работает в условиях затяжной войны. Постоянные кадровые ротации и закрытость власти могут создать предпосылки для серьезного политического кризиса. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян.