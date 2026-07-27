Путін похвалився новою зброєю, яку РФ випробовує на українцях

Президент Росії Володимир Путін вперше публічно визнав, що одна з головних російських гіперзвукових ракет – "Циркон" – все ще має проблеми з точністю. Відповідну заяву він зробив 26 липня під час зустрічі із представниками Військово-морського флоту РФ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами російського лідера, розробка продовжує вдосконалюватись, а останні застосування нібито свідчать про поступове підвищення точності ракети. При цьому Путін наголосив, що роботи над комплексом буде продовжено.

"Циркон" російська влада неодноразово представляла як одне з найсучасніших озброєнь, здатне долати існуючі системи протиракетної оборони. Проте нинішня заява фактично стала визнанням того, що ракета поки що не досягла заявлених характеристик.

Під час виступу Путін також приділив увагу ролі російського військово-морського флоту, назвавши його одним із ключових елементів ядерної тріади країни. За його словами, атомні підводні човни із міжконтинентальними балістичними ракетами залишаються головним інструментом стратегічного стримування.

Крім того, глава Кремля заявив, що Росія продовжує розвивати унікальний криголамний флот, аналогів якому, за його твердженням, немає у світі.

Окремо Володимир Путін зачепив проект безпілотного підводного апарату "Посейдон". За його словами, розробка знаходиться на завершальному етапі і незабаром має бути поставлена на бойове чергування. Російська влада позиціонує цей комплекс як нову стратегічну зброю, проте незалежної інформації про ступінь її готовності, як і раніше, немає.

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