Путин похвастался новым оружием, которое РФ испытывает на украинцах

Президент России Владимир Путин впервые публично признал, что одна из главных российских гиперзвуковых ракет — "Циркон" — все еще имеет проблемы с точностью. Соответствующее заявление он сделал 26 июля во время встречи с представителями Военно-морского флота РФ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам российского лидера, разработка продолжает совершенствоваться, а последние применения якобы свидетельствуют о постепенном повышении точности ракеты. При этом Путин подчеркнул, что работы над комплексом будут продолжены.

"Циркон" российские власти неоднократно представляли как одно из наиболее современных вооружений, способное преодолевать существующие системы противоракетной обороны. Однако нынешнее заявление фактически стало признанием того, что ракета пока не достигла заявленных характеристик.

Во время выступления Путин также уделил внимание роли российского военно-морского флота, назвав его одним из ключевых элементов ядерной триады страны. По его словам, атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами остаются главным инструментом стратегического сдерживания.

Кроме того, глава Кремля заявил, что Россия продолжает развивать уникальный ледокольный флот, аналогов которому, по его утверждению, нет в мире.

Отдельно Владимир Путин коснулся проекта беспилотного подводного аппарата "Посейдон". По его словам, разработка находится на завершающем этапе и вскоре должна быть поставлена на боевое дежурство. Российские власти позиционируют этот комплекс как новое стратегическое оружие, однако независимой информации о степени его готовности по-прежнему нет.

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