Президент РФ Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу “Валдай” у Сочі розповів про нібито нові “завоювання” російської армії у війні, яку Росія веде проти України.

За його словами, практично по всій лінії фронту у так званій “СВО” російські війська йдуть уперед.Путін зазначив, що російська армія зайшла до Сіверська, Костянтинівки, Червоноармійська.

“Росії залишилося звільнити 0,13% Луганської області. ЗС РФ зайняли дві третини Куп'янська. Юнаківку поставлено під контроль ЗС РФ, заняття всього Вовчанська — справа часу”, — розповів Путін.

Щодо втрат російської армії у війні Путін пояснив, що вони значно менші, ніж у ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін у Сочі під час виступу торкнувся теми війни, яку Росія веде проти України.

Він назвав кількість втрат Збройних сил України за вересень. На його думку, цифра сягає 44,7 тис. осіб — половина з них безповоротні. Також, як передають російські ЗМІ, із січня по серпень у ЗСУ нібито 150 тис. дезертирів.

“Еліта в Україні не воює, а лише посилає на забій своїх громадян, армія там "рабоче-крестьянская", — повідомив Путін.

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що у Росії майбутніх солдатів виховують зі школи. До 2030 року планують залучити до путінського “двіженія пєрвих” 18 млн учасників. Зараз до “двіженія” приєдналося 12,5 млн росіян.

Про амбітні плани, як повідомили у Центрі протидії дезінформації, заявив на черговому з'їзді керівник “двіженія” Артур Орлов. Аналітики Центру зазначили, що фактично кожен другий росіянин віком від 6 до 25 років має стати частиною цієї парамілітарної структури.



