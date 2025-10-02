Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи рассказал о якобы новых "завоеваниях" российской армии в войне, которую Россия ведет против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По его словам, практически по всей линии фронта в так называемой "СВО" российские войска идут вперед. Путин отметил, что российская армия зашла в Северск, Константиновку, Красноармейск.

"России осталось освободить 0,13% Луганской области. ВС РФ заняли две трети Купянска. Юнаковка поставлена под контроль ВС РФ, занятие всего Волчанска — дело времени", — рассказал Путин.

Что касается потерь российской армии в войне, Путин объяснил, что они значительно меньше, чем в ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин в Сочи во время выступления затронул тему войны, которую Россия ведет против Украины.

Он назвал количество потерь Вооруженных сил Украины за сентябрь. По его мнению, цифра достигает 44,7 тыс. человек – половина из них безвозвратны. Также, как передают российские СМИ, с января по август в ВСУ якобы было 150 тыс. дезертиров.

“Элита в Украине не воюет, а лишь посылает на убой своих граждан, армия там рабоче-крестьянская”, — сообщил Путин.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что в России будущих солдат воспитывают из школы. К 2030 году планируют привлечь к путинскому движению первых 18 млн участников. Сейчас к "движению" присоединилось 12,5 млн россиян.

Об амбициозных планах, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, заявил на очередном съезде руководитель "движения" Артур Орлов. Аналитики Центра отметили, что фактически каждый второй россиянин от 6 до 25 лет должен стать частью этой парамилитарной структуры.



