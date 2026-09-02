Путін погрожує знищити українську енергетику: що зміниться після нової директиви Кремля

Українські медіа активно тиражують чергову заяву Путіна про наказ завдавати масованих ударів по українській енергетиці. Хто не слідкує за інформпростором у того може скластися враження, що Кремль оголосив якусь нову стратегію або ми почули принципово нову погрозу, але ж факти говорять про те, що жодної паніки не може бути. Насправді нічого принципово нового ми не почули. Подібні заяви Путін робить уже четвертий рік, а удари по українській енергетиці давно стали системною частиною російської війни. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Експерт нагадав, що 10 жовтня 2022 року, після першої великої хвилі ударів по енергетиці, Путін особисто заявив, що за пропозицією Міноборони та планом Генштабу Росія завдала масованого удару по енергетичних об’єктах України. Тоді ж він пригрозив подальшою жорсткою відповіддю. 8 грудня 2022 року Путін уже прямо визнавав системні удари по українській енергетиці та давав зрозуміти, що Росія не збирається від них відмовлятися. Саме тоді кампанія зі знищення нашої енергосистеми вже тривала кілька місяців.

Далі аналітик звертає увагу, що 11 квітня 2024 року Путін знову публічно виправдовував удари по українських енергетичних об’єктах. Цього разу він назвав їх частиною російської "демілітаризації" України. 28 листопада 2024 року, після чергового масованого удару приблизно дев’яноста ракетами та сотнею дронів, Путін знову пояснював атаки на українську інфраструктуру відповіддю на наші удари західними ракетами по території Росії.

"Це лише найбільш показові приклади, що у росіян незмінною є ця сама стратегія. Тому нинішню інформаційну хвилю варто сприймати саме в цьому контексті. Росія системно намагається знищувати українську енергетику з осені 2022 року, а Путін системно підтверджує ці удари, виправдовує їх та погрожує новими атаками", – зазначив експерт.

Він наголошує, все це не означає, що загрозу потрібно недооцінювати. До неї потрібно ставитися серйозно, але без паніки. Варто стежити за офіційними попередженнями, не ігнорувати повітряні тривоги, перевірити резервне живлення, зарядити павербанки, мати необхідний запас води та подбати про близьких. Окремо потрібно пам’ятати про інформаційну гігієну. Психологічний ефект залишається важливою частиною російської стратегії, тому Кремлю важливо налякати мільйони українців ще до того, як злетіли ракети.

"Погрози з Москви були раніше, вони звучать сьогодні і звучатимуть надалі. Ми вже добре знаємо справжню ціну цим заявам і розуміємо, що робити у відповідь. Спокійно готуємося, дбаємо про себе та близьких, бережемо нерви і тримаємо стрій", – резюмував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за всю війну такого не було: на Заході попередили, що чекає на Україну цієї зими.



