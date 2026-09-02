Путин грозится уничтожить украинскую энергетику: что изменится после новой директивы Кремля

Украинские медиа активно тиражируют очередное заявление Путина о приказе наносить массированные удары по украинской энергетике. Кто не следит за информпространством у того может показаться, что Кремль объявил какую-то новую стратегию или мы услышали принципиально новую угрозу, но факты говорят о том, что никакой паники не может быть. На самом деле, ничего принципиально нового мы не услышали. Подобные заявления Путин производит уже четвертый год, а удары по украинской энергетике давно стали системной частью российской войны. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что 10 октября 2022 года, после первой большой волны ударов по энергетике, Путин лично заявил, что по предложению Минобороны и плану Генштаба Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда же он пригрозил дальнейшим жестким ответом. 8 декабря 2022 года Путин прямо признавал системные удары по украинской энергетике и давал понять, что Россия не собирается от них отказываться. В это время кампания по уничтожению нашей энергосистемы уже продолжалась несколько месяцев.

Далее аналитик обращает внимание, что 11 апреля 2024 года Путин снова публично оправдывал удары по украинским энергетическим объектам. В этот раз он назвал их частью российской "демилитаризации" Украины. 28 ноября 2024 года, после очередного массированного удара примерно девяноста ракетами и сотней дронов, Путин снова объяснял атаки на украинскую инфраструктуру ответом на наши удары западными ракетами по территории России.

"Это лишь наиболее показательные примеры, что у россиян неизменной эта самая стратегия. Поэтому нынешнюю информационную волну следует воспринимать именно в этом контексте. Россия системно пытается уничтожать украинскую энергетику с осени 2022 года, а Путин системно подтверждает эти удары, оправдывает их и угрожает новыми атаками", – отметил эксперт.

Он отмечает, что все это не означает, что угрозу нужно недооценивать. К ней нужно относиться серьезно, но без паники. Следует следить за официальными предупреждениями, не игнорировать воздушные тревоги, проверить резервное питание, зарядить павербанки, иметь необходимый запас воды и позаботиться о близких. Отдельно следует помнить об информационной гигиене. Психологический эффект остается важной частью российской стратегии, поэтому Кремлю важно испугать миллионы украинцев еще до того, как взлетели ракеты.

"Угрозы из Москвы были раньше, они звучат сегодня и будут звучать дальше. Мы уже хорошо знаем истинную цену этим заявлениям и понимаем, что делать в ответ. Спокойно готовимся, заботимся о себе и близких, бережем нервы и держим строй", – резюмировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – за всю войну такого не было: на Западе предупредили, что ждет Украину этой зимой.



