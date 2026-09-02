Путин грозится уничтожить украинскую энергетику: что изменится после новой директивы Кремля

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Кравцев Сергей
Украинские медиа активно тиражируют очередное заявление Путина о приказе наносить массированные удары по украинской энергетике. Кто не следит за информпространством у того может показаться, что Кремль объявил какую-то новую стратегию или мы услышали принципиально новую угрозу, но факты говорят о том, что никакой паники не может быть. На самом деле, ничего принципиально нового мы не услышали. Подобные заявления Путин производит уже четвертый год, а удары по украинской энергетике давно стали системной частью российской войны. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Обстрел Украины. Фото: из открытых источников
Эксперт напомнил, что 10 октября 2022 года, после первой большой волны ударов по энергетике, Путин лично заявил, что по предложению Минобороны и плану Генштаба Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда же он пригрозил дальнейшим жестким ответом. 8 декабря 2022 года Путин прямо признавал системные удары по украинской энергетике и давал понять, что Россия не собирается от них отказываться. В это время кампания по уничтожению нашей энергосистемы уже продолжалась несколько месяцев.
Далее аналитик обращает внимание, что 11 апреля 2024 года Путин снова публично оправдывал удары по украинским энергетическим объектам. В этот раз он назвал их частью российской "демилитаризации" Украины. 28 ноября 2024 года, после очередного массированного удара примерно девяноста ракетами и сотней дронов, Путин снова объяснял атаки на украинскую инфраструктуру ответом на наши удары западными ракетами по территории России.
Он отмечает, что все это не означает, что угрозу нужно недооценивать. К ней нужно относиться серьезно, но без паники. Следует следить за официальными предупреждениями, не игнорировать воздушные тревоги, проверить резервное питание, зарядить павербанки, иметь необходимый запас воды и позаботиться о близких. Отдельно следует помнить об информационной гигиене. Психологический эффект остается важной частью российской стратегии, поэтому Кремлю важно испугать миллионы украинцев еще до того, как взлетели ракеты.
Также издание "Комментарии" сообщало – за всю войну такого не было: на Западе предупредили, что ждет Украину этой зимой.