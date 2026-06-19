Путін погодиться на справжні переговори з Україною лише в одному випадку: несподіваний сценарій

Політичний аналітик Юрій Богданов в ефірі "Київ24" висловив думку, що Володимир Путін може погодитися на реальні переговори лише за умови, коли продовження війни стане для нього більш ризикованим, ніж її припинення. За його словами, ключовим фактором залишається зміна балансу сил і підвищення вартості затяжного конфлікту для Росії.

Фото: з відкритих джерел

Експерт також зазначив, що початкові розрахунки Дональда Трампа та Володимира Путіна ґрунтувалися на припущенні про можливість швидкого тиску на Україну без значної підтримки з боку США. Однак цей сценарій не реалізувався: Україна змогла втримати оборону, а європейські країни дедалі чіткіше усвідомили потенційні наслідки поразки Києва для безпеки всього регіону.

Богданов підкреслив, що нині важливу роль у подальшому розвитку подій може відіграти позиція Сполучених Штатів. Зокрема, йдеться про посилення економічного та санкційного тиску на Росію, контроль так званого "тіньового флоту", обмеження експорту нафти, а також розширення військової допомоги Україні.

Окремо аналітик звернув увагу на критичне значення систем протиповітряної оборони, насамперед засобів протиракетного захисту. За його словами, саме антибалістичні можливості залишаються одним із ключових елементів безпеки України в умовах постійних ракетних атак.

У підсумку експерт наголосив, що зміна підходів Заходу до підтримки України та посилення тиску на Росію можуть стати вирішальними чинниками, які вплинуть на готовність Кремля до справжніх переговорів.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повноправне членство України в Європейському Союзі неможливе доти, доки на її території тривають бойові дії. Про це він повідомив за підсумками саміту ЄС, що відбувся у Брюсселі.