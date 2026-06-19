logo_ukra

BTC/USD

62938

ETH/USD

1696.09

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін погодиться на справжні переговори з Україною лише в одному випадку: несподіваний сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін погодиться на справжні переговори з Україною лише в одному випадку: несподіваний сценарій

Трамп і Путін очікували, що Україну вдасться швидко змусити до поступок без підтримки США

19 червня 2026, 20:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Політичний аналітик Юрій Богданов в ефірі "Київ24" висловив думку, що Володимир Путін може погодитися на реальні переговори лише за умови, коли продовження війни стане для нього більш ризикованим, ніж її припинення. За його словами, ключовим фактором залишається зміна балансу сил і підвищення вартості затяжного конфлікту для Росії.

Путін погодиться на справжні переговори з Україною лише в одному випадку: несподіваний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Експерт також зазначив, що початкові розрахунки Дональда Трампа та Володимира Путіна ґрунтувалися на припущенні про можливість швидкого тиску на Україну без значної підтримки з боку США. Однак цей сценарій не реалізувався: Україна змогла втримати оборону, а європейські країни дедалі чіткіше усвідомили потенційні наслідки поразки Києва для безпеки всього регіону.

Богданов підкреслив, що нині важливу роль у подальшому розвитку подій може відіграти позиція Сполучених Штатів. Зокрема, йдеться про посилення економічного та санкційного тиску на Росію, контроль так званого "тіньового флоту", обмеження експорту нафти, а також розширення військової допомоги Україні.

Окремо аналітик звернув увагу на критичне значення систем протиповітряної оборони, насамперед засобів протиракетного захисту. За його словами, саме антибалістичні можливості залишаються одним із ключових елементів безпеки України в умовах постійних ракетних атак.

У підсумку експерт наголосив, що зміна підходів Заходу до підтримки України та посилення тиску на Росію можуть стати вирішальними чинниками, які вплинуть на готовність Кремля до справжніх переговорів.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повноправне членство України в Європейському Союзі неможливе доти, доки на її території тривають бойові дії. Про це він повідомив за підсумками саміту ЄС, що відбувся у Брюсселі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини