Путин согласится на настоящие переговоры с Украиной только в одном случае: неожиданный сценарий

Политический аналитик Юрий Богданов в эфире "Киев24" выразил мнение, что Владимир Путин может согласиться на реальные переговоры только при условии, что продолжение войны станет для него рискованнее, чем ее прекращение. По его словам, ключевым фактором остается изменение баланса сил и повышение стоимости затяжного конфликта для России.

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Эксперт также отметил, что первоначальные расчеты Дональда Трампа и Владимира Путина основывались на предположении о возможности быстрого давления на Украину без поддержки со стороны США. Однако этот сценарий не реализовался: Украина смогла удержать оборону, а европейские страны все яснее осознали потенциальные последствия поражения Киева по безопасности всего региона.

Богданов подчеркнул, что ныне важную роль в дальнейшем развитии событий может сыграть позиция Соединенных Штатов. В частности, речь идет об усилении экономического и санкционного давления на Россию, контроле так называемого "теневого флота", ограничении экспорта нефти, а также расширении военной помощи Украине.

Отдельно аналитик обратил внимание на критическое значение систем противовоздушной обороны, прежде всего средств противоракетной защиты. По его словам именно антибаллистические возможности остаются одним из ключевых элементов безопасности Украины в условиях постоянных ракетных атак.

В итоге эксперт подчеркнул, что изменение подходов Запада к поддержке Украины и усиление давления на Россию могут стать решающими факторами, которые повлияют на готовность Кремля к настоящим переговорам.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полноправное членство Украины в Европейском Союзе невозможно до тех пор, пока на ее территории продолжаются боевые действия. Об этом он сообщил по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС.