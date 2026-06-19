Мерц вкотре жорстко принизив Україну через війну Путіна: що заявив

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повноправне членство України в Європейському Союзі неможливе доти, доки на її території тривають бойові дії. Про це він повідомив за підсумками саміту ЄС, що відбувся у Брюсселі.

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Водночас німецький канцлер наголосив, що процес європейської інтеграції України може відбуватися поетапно. Зокрема, він припустив можливість надання Україні статусу асоційованого члена ЄС із подальшим переходом до повноправного членства після стабілізації безпекової ситуації.

"Україна не може стати повноцінним членом ЄС, доки перебуває у стані війни", — зазначив Мерц, підкресливши, що питання розширення Євросоюзу потребує врахування поточних геополітичних реалій.

Водночас у ЄС тривають дискусії щодо темпів і форматів наближення України до європейських структур. Київ уже зробив низку кроків у напрямку інтеграції та подолав важливі політичні перепони. Зокрема, повідомляється, що новий уряд Угорщини погодився підтримати відкриття першого переговорного кластера, що розблокувало частину євроінтеграційного процесу.

Однак позиції окремих країн-членів залишаються різними. Так, президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив, що вступ України до ЄС може створити ризики для польського аграрного сектору. Він підкреслив, що підтримує європейські прагнення Києва, але водночас буде відстоювати інтереси польських фермерів і захищати національне сільське господарство.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати вперше продемонстрували готовність розглянути можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет, а також посилення систем протиповітряної оборони.