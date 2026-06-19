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Мерц еще раз жестко унизил Украину из-за войны Путина: что заявил

В Европейском Союзе продолжаются обсуждения скорости и моделей интеграции Украины в европейские структуры.

19 июня 2026, 19:45
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Клименко Елена

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полноправное членство Украины в Европейском Союзе невозможно до тех пор, пока на ее территории продолжаются боевые действия. Об этом он сообщил по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС.

Мерц еще раз жестко унизил Украину из-за войны Путина: что заявил

Фото: из открытых источников

В то же время, немецкий канцлер подчеркнул, что процесс европейской интеграции Украины может происходить поэтапно. В частности, он допустил возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена ЕС с последующим переходом к полноправному членству после стабилизации ситуации в безопасности.

"Украина не может стать полноценным членом ЕС, пока находится в состоянии войны", — отметил Мерц, подчеркнув, что вопрос расширения Евросоюза нуждается в учете текущих геополитических реалий.

В то же время в ЕС продолжаются дискуссии о темпах и форматах приближения Украины к европейским структурам. Киев уже сделал ряд шагов в направлении интеграции и преодолел важные политические преграды. В частности, сообщается, что новое правительство Венгрии согласилось поддержать открытие первого переговорного кластера, разблокировавшего часть евроинтеграционного процесса.

Однако позиции отдельных стран-членов остаются разными. Так, президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил , что вступление Украины в ЕС может создать риски для польского аграрного сектора. Он подчеркнул, что поддерживает европейские стремления Киева, но будет отстаивать интересы польских фермеров и защищать национальное сельское хозяйство.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты впервые продемонстрировали готовность рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий на производство ракет, а также усиление систем противовоздушной обороны.



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