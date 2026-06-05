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Путін пофантазував про "формулу миру" з Україною і зробив дивну заяву про компроміси

Глава Кремля заявляє, що повний перехід Донбасу під контроль Росії та укладення мирної угоди, на його думку, не є взаємовиключними процесами

5 червня 2026, 00:25
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Клименко Елена

Під час зустрічі з представниками провідних інформаційних агентств російський диктатор Володимир Путін виклав власне бачення можливого завершення війни проти України, поєднавши заяви про готовність до переговорів із вимогами політичного та територіального характеру.

Путін пофантазував про "формулу миру" з Україною і зробив дивну заяву про компроміси

Фото: портал "Коментарі"

Очільник Кремля стверджує, що встановлення російського контролю над усім Донбасом та підписання мирної угоди не суперечать одне одному.

"Одне іншого не виключає — контролювати весь регіон Донбасу й укласти угоду. Чому ви взяли, що це перебуває в протиріччі?", — зазначив він/ 

Путін також наголосив, що Росія нібито відкрита до мирного врегулювання, однак лише на основі домовленостей, які, за його словами, обговорювалися раніше в Анкориджі під час контакту з Дональдом Трампом.

"Ми готові піти на компроміси, про які говорили в Анкориджі. Треба, щоб на компроміси готова була піти й Україна", — видав диктатор/

Водночас російський лідер повторив низку тверджень про ситуацію на фронті, заявивши про нібито складнощі для України, включно з мобілізацією та випадками дезертирства. Жодних підтверджених доказів цим твердженням він не навів. 

Окрему увагу Путін приділив ролі Європейського Союзу, заявивши, що Брюссель мав би не підтримувати військову допомогу Києву, а натомість сприяти політичному тиску на Україну з метою досягнення домовленостей із Росією.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ознайомлені з відкритим зверненням президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на коментарі прессекретаря.



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