Під час зустрічі з представниками провідних інформаційних агентств російський диктатор Володимир Путін виклав власне бачення можливого завершення війни проти України, поєднавши заяви про готовність до переговорів із вимогами політичного та територіального характеру.

Фото: портал "Коментарі"

Очільник Кремля стверджує, що встановлення російського контролю над усім Донбасом та підписання мирної угоди не суперечать одне одному.

"Одне іншого не виключає — контролювати весь регіон Донбасу й укласти угоду. Чому ви взяли, що це перебуває в протиріччі?", — зазначив він/

Путін також наголосив, що Росія нібито відкрита до мирного врегулювання, однак лише на основі домовленостей, які, за його словами, обговорювалися раніше в Анкориджі під час контакту з Дональдом Трампом.

"Ми готові піти на компроміси, про які говорили в Анкориджі. Треба, щоб на компроміси готова була піти й Україна", — видав диктатор/

Водночас російський лідер повторив низку тверджень про ситуацію на фронті, заявивши про нібито складнощі для України, включно з мобілізацією та випадками дезертирства. Жодних підтверджених доказів цим твердженням він не навів.

Окрему увагу Путін приділив ролі Європейського Союзу, заявивши, що Брюссель мав би не підтримувати військову допомогу Києву, а натомість сприяти політичному тиску на Україну з метою досягнення домовленостей із Росією.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ознайомлені з відкритим зверненням президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на коментарі прессекретаря.