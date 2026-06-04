У Кремлі жорстко прокоментували лист Зеленського Путіну: озвучено нахабну вимогу

Речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ознайомлені з відкритим зверненням президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на коментарі прессекретаря.

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За словами Пєскова, він особисто встиг переглянути текст листа, однак сам Путін, нібито, ще не читав його. Речник пояснив це тим, що глава Кремля зайнятий підготовкою та участю у зустрічі з президентом Таджикистану, тому ознайомлення з українським зверненням відкладене на пізніший час.

Відповідаючи на запитання журналіста Павла Зарубіна, Пєсков також прокоментував пропозицію Зеленського щодо організації двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Представник Кремля фактично відкинув ідею прямої зустрічі у запропонованому форматі та заявив, що у разі зацікавленості український президент нібито може приїхати до Москви.

Відкритий лист Володимира Зеленського до Путіна був оприлюднений раніше і містив заклик до припинення війни та переходу до переговорного процесу. У зверненні український президент наголошував, що повномасштабне вторгнення Росії є наслідком свідомого політичного рішення керівництва РФ, а не зовнішніх обставин, як це часто подається російською стороною.

Також Зеленський у своєму листі підкреслив, що Україна готова до пошуку дипломатичного шляху завершення війни за участі міжнародних посередників. Серед можливих майданчиків для зустрічі він назвав нейтральні держави, які можуть забезпечити безпекові та організаційні гарантії для переговорів.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час слухань у Палаті представників США державний секретар Марко Рубіо чітко окреслив позицію Вашингтона щодо війни Росії проти України, спростувавши припущення про будь-яку нейтральність Сполучених Штатів у цьому конфлікті. Він наголосив, що американська зовнішня політика не передбачає ролі неупередженого посередника і базується на визначеній стратегічній підтримці України.