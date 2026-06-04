Спикер кремлевского правителя Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомлены с открытым обращением президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комментарии пресс-секретаря.

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, он лично успел пересмотреть текст письма, однако сам Путин, якобы, еще не читал его. Спикер объяснил это тем, что глава Кремля занят подготовкой и участием во встрече с президентом Таджикистана, поэтому ознакомление с украинским обращением отложено на более позднее время.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Песков также прокомментировал предложение Зеленского по организации двусторонних переговоров между Украиной и Россией. Представитель Кремля фактически отверг идею прямой встречи в предложенном формате и заявил, что в случае заинтересованности украинский президент якобы может приехать в Москву.

Открытое письмо Владимира Зеленского Путину было обнародовано ранее и содержало призыв к прекращению войны и переходу к переговорному процессу. В обращении украинский президент отмечал, что полномасштабное вторжение России является следствием сознательного политического решения руководства РФ, а не внешних обстоятельств, как это часто представляется российской стороной.

Также Зеленский в своем письме подчеркнул, что Украина готова к поиску дипломатического пути завершения войны с участием международных посредников. Среди возможных площадок для встречи он назвал нейтральные государства, которые могут обеспечить гарантии безопасности и организационные для переговоров.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время слушаний в Палате представителей США государственный секретарь Марко Рубио четко очертил позицию Вашингтона относительно войны России против Украины, опроверг предположение о любой нейтральности Соединенных Штатов в этом конфликте. Он подчеркнул, что американская внешняя политика не предусматривает роль беспристрастного посредника и базируется на определенной стратегической поддержке Украины.