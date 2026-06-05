В ходе встречи с представителями ведущих информационных агентств российский диктатор Владимир Путин изложил собственное видение возможного завершения войны против Украины, объединив заявления о готовности к переговорам с требованиями политического и территориального характера.

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Глава Кремля утверждает, что установление российского контроля над всем Донбассом и подписание мирного соглашения не противоречат друг другу.

"Одно другое не исключает — контролировать весь регион Донбасса и заключить соглашение. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?", — отметил он/

Путин также подчеркнул, что Россия якобы открыта к мирному урегулированию, однако лишь на основе договоренностей, которые, по его словам, обсуждались ранее в Анкоридже в контакте с Дональдом Трампом.

"Мы готовы пойти на компромиссы, о которых говорили в Анкоридже. Надо, чтобы на компромиссы готова была пойти и Украина", — сказал диктатор.

В то же время российский лидер повторил ряд утверждений о ситуации на фронте, заявив о якобы сложностях для Украины, включая мобилизацию и случаи дезертирства. Никаких подтвержденных доказательств этим утверждением он не привел.

Отдельное внимание Путин уделил роли Европейского Союза, заявив, что Брюссель должен не поддерживать военную помощь Киеву, а способствовать политическому давлению на Украину с целью достижения договоренностей с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что спикер кремлевского правителя Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомлены с открытым обращением президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комментарии пресс-секретаря.