Путін почав серію страшного терору великих міст: українців нажахали заявою про мету Кремля

Росія продовжує завдавати потужних ударів по українських містах, зосереджуючи атаки на великих обласних центрах. Після нещодавніх обстрілів Києва під масовану атаку потрапив Дніпро. За словами військового експерта Олега Жданова, цей удар став одним із наймасштабніших для міста від початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема під час атаки окупанти використали 16 ракет різних типів, а також майже 150 дронів. Обстріл тривав не лише вночі, а й удень, а загальна тривалість повітряної атаки перевищила 16 годин. Через постійну загрозу мешканці міста змушені були тривалий час перебувати в укриттях.

Олег Жданов припустив, що після Дніпра російські війська можуть активізувати удари й по інших українських регіонах. На його думку, під загрозою залишаються Суми, Чернігів та Запоріжжя.

"Я так думаю, що зараз Суми теж намагаються обстрілювати, іноді Чернігів. Швидше за все, можуть початися обстріли і того ж Запоріжжя. Чим менше у них буде успіхів на Гуляйпільському напрямку, тим більше вони можуть перенести зусилля і туди", — припустив він.

Експерт також звернув увагу на те, що Росія, ймовірно, стикається з нестачею ресурсів для проведення масштабних атак одразу на кількох напрямках. Саме тому окупанти змушені концентрувати удари по окремих містах, обираючи пріоритетні цілі.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", — додав Жданов.

"Коментарі" вже писали, що Російська Федерація поступово втрачає здатність диктувати Україні власний сценарій завершення війни, а будь-які спроби Кремля нав’язати умови миру дедалі більше суперечать реальній ситуації на фронті. Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, коментуючи розвиток подій навколо російської агресії.