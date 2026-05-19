Путин начал серию страшного террора крупных городов: украинцев напугали заявлением о цели Кремля

Россия продолжает наносить мощные удары по украинским городам, сосредотачивая атаки на крупных областных центрах. После недавних обстрелов Киева под массированную атаку попал Днепр. По словам военного эксперта Олега Жданова, этот удар стал одним из самых масштабных для города с начала полномасштабного вторжения.

Фото: из открытых источников

В частности, во время атаки оккупанты использовали 16 ракет разных типов, а также почти 150 дронов. Обстрел шел не только ночью, но и днем, а общая продолжительность воздушной атаки превысила 16 часов. Из-за постоянной угрозы жители города вынуждены были длительное время находиться в укрытиях.

Олег Жданов предположил, что после Днепра российские войска могут активизировать удары и по другим украинским регионам. По его мнению, под угрозой остаются Сумы, Чернигов и Запорожье.

"Я так думаю, что сейчас Сумы тоже пытаются обстреливать, иногда Чернигов. Скорее всего могут начаться обстрелы и того же Запорожья. Чем меньше у них будет успехов на Гуляйпольском направлении, тем больше они могут перенести усилия и туда", — предположил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что Россия, вероятно, сталкивается с нехваткой ресурсов для проведения масштабных атак на нескольких направлениях. Именно поэтому оккупанты вынуждены концентрировать удары по отдельным городам, выбирая приоритетные цели.

"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите ли, они выбирают", — добавил Жданов.

"Комментарии" уже писали , что Российская Федерация постепенно теряет способность диктовать Украине собственный сценарий завершения войны, а любые попытки Кремля навязать условия мира все больше противоречат реальной ситуации на фронте. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, комментируя развитие событий вокруг российской агрессии.