Тепер Путін остаточно втратив шанс в Україні: у ЄС зробили гучну заяву про сценарій війни

Російська Федерація поступово втрачає здатність диктувати Україні власний сценарій завершення війни, а будь-які спроби Кремля нав’язати умови миру дедалі більше суперечать реальній ситуації на фронті. Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, коментуючи розвиток подій навколо російської агресії.

За словами дипломатки, військова динаміка змінюється.

"Росія втрачає оберти. Україна починає рішуче давати відсіч. Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну. Але не на умовах, які диктує Кремль. На умовах, які можуть прийняти обидві сторони", — зазначила Матернова.

Вона підкреслила, що йдеться про необхідність пошуку компромісу, який не закріплюватиме результати агресії.

Матернова також звернула увагу на активізацію українських ударів по військових об’єктах на території Росії. Хоча вона зазвичай утримується від коментарів щодо таких операцій, дипломатка відзначила масштабні атаки дронів, зокрема події в ніч на 17 травня, коли було зафіксовано значну активність безпілотників углиб російської території.

Посол ЄС нагадала, що російська сторона сама повідомляла про масовані нальоти дронів у Московській області, пошкодження стратегічної інфраструктури та перебої в роботі аеропортів. За її словами, останні місяці демонструють зростання можливостей України завдавати точкових ударів по військових цілях далеко за лінією фронту.

"Останніми місяцями Україна значно посилила свої атаки на військові цілі глибоко на території Росії, відповідно до своїх технологічних можливостей. Російська влада повідомила про сотні дронів над Московською областю, пошкодження стратегічних будівель та хаос в аеропортах", – зазначила вона.

