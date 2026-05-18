logo

BTC/USD

76649

ETH/USD

2106.71

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь Путин окончательно упустил шанс в Украине: в ЕС сделали громкое заявление о сценарии войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь Путин окончательно упустил шанс в Украине: в ЕС сделали громкое заявление о сценарии войны

Посол ЕС подчеркнула, что Россия истощает свои ресурсы, а завершение войны не может происходить по условиям Кремля.

18 мая 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация постепенно теряет способность диктовать Украине собственный сценарий завершения войны, а любые попытки Кремля навязать условия мира все больше противоречат реальной ситуации на фронте. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, комментируя развитие событий вокруг российской агрессии.

Теперь Путин окончательно упустил шанс в Украине: в ЕС сделали громкое заявление о сценарии войны

Фото: из открытых источников

По словам дипломатки, военная динамика меняется.

"Россия теряет обороты. Украина начинает решительно давать отпор. Москва должна наконец понять, что пора закончить эту войну. Но не на условиях, диктуемых Кремлем. На условиях, которые могут принять обе стороны", – отметила Матернова.

Она подчеркнула, что речь идет о необходимости поиска компромисса, который не будет закреплять результаты агрессии.

Матернова также обратила внимание на активизацию украинских ударов по военным объектам на территории России. Хотя она обычно воздерживается от комментариев по поводу таких операций, дипломат отметила масштабные атаки дронов, в частности события в ночь на 17 мая, когда была зафиксирована значительная активность беспилотников вглубь российской территории.

Посол ЕС напомнила, что российская сторона сама сообщала о массированных налетах дронов в Московской области, повреждении стратегической инфраструктуры и перебоях в работе аэропортов. По ее словам, последние месяцы демонстрируют рост возможностей Украины наносить точечные удары по военным целям далеко за линией фронта.

"В последние месяцы Украина значительно усилила свои атаки на военные цели глубоко на территории России, в соответствии со своими технологическими возможностями. Российские власти сообщили о сотнях дронов над Московской областью, повреждении стратегических зданий и хаосе в аэропортах", – отметила она.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Киеве рассматривают возможность существенного повышения стоимости проезда в городском коммунальном транспорте. Согласно предложению разовая поездка может стоить 30 гривен уже с 15 июля. Внедрение новых тарифов планируется после прохождения всех регуляторных процедур, а также обсуждения с общественностью и профсоюзными организациями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости