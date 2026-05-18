Теперь Путин окончательно упустил шанс в Украине: в ЕС сделали громкое заявление о сценарии войны

Российская Федерация постепенно теряет способность диктовать Украине собственный сценарий завершения войны, а любые попытки Кремля навязать условия мира все больше противоречат реальной ситуации на фронте. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, комментируя развитие событий вокруг российской агрессии.

По словам дипломатки, военная динамика меняется.

"Россия теряет обороты. Украина начинает решительно давать отпор. Москва должна наконец понять, что пора закончить эту войну. Но не на условиях, диктуемых Кремлем. На условиях, которые могут принять обе стороны", – отметила Матернова.

Она подчеркнула, что речь идет о необходимости поиска компромисса, который не будет закреплять результаты агрессии.

Матернова также обратила внимание на активизацию украинских ударов по военным объектам на территории России. Хотя она обычно воздерживается от комментариев по поводу таких операций, дипломат отметила масштабные атаки дронов, в частности события в ночь на 17 мая, когда была зафиксирована значительная активность беспилотников вглубь российской территории.

Посол ЕС напомнила, что российская сторона сама сообщала о массированных налетах дронов в Московской области, повреждении стратегической инфраструктуры и перебоях в работе аэропортов. По ее словам, последние месяцы демонстрируют рост возможностей Украины наносить точечные удары по военным целям далеко за линией фронта.

"В последние месяцы Украина значительно усилила свои атаки на военные цели глубоко на территории России, в соответствии со своими технологическими возможностями. Российские власти сообщили о сотнях дронов над Московской областью, повреждении стратегических зданий и хаосе в аэропортах", – отметила она.

