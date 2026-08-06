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Путін почав нову кампанію ударів в Україні: експерт насторожив вкрай страшними перспективами

Політолог Петро Олещук вважає, що нинішня кампанія російських ударів більше схожа на спробу створити інформаційний ефект і продемонструвати силу, ніж на реалізацію довгострокової військової стратегії

6 серпня 2026, 18:45
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Клименко Елена

Росія могла активізувати масовані атаки по Україні не через підготовку до нової стратегічної кампанії, а заради демонстрації сили та інформаційного ефекту. Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи останню хвилю російських обстрілів.

Путін почав нову кампанію ударів в Україні: експерт насторожив вкрай страшними перспективами

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішня ескалація не обов'язково свідчить про підготовку до масштабного наступного етапу війни.

"Може нічого не слідувати, тому що це може бути ескалація заради ескалації", – зазначив Олещук.

Політолог зауважив, що в багатьох війнах різке посилення бойових дій передувало переговорам або припиненню вогню. Однак нинішню поведінку Росії він оцінює інакше.

Експерт звернув увагу, що під час останніх атак окупанти використали практично весь спектр наявного озброєння – балістичні ракети "Іскандер", ракети С-400, пристосовані для ударів по наземних цілях, а також ракети північнокорейського виробництва.

"Вони буквально взяли і вистріляли все, що у них є", – сказав Олещук/

За його словами, це викликає запитання щодо підготовки Росії до зимової кампанії, адже раніше Кремль накопичував ракети саме для систематичних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

"Я вважав, що вони накопичуватимуть ракети до зими, щоб максимально часто бити по енергетиці. Зараз це не дуже складається в єдину логіку", – пояснив політолог.

На думку Олещука, нинішні дії Кремля більше схожі на реакцію на останні українські удари по російських об'єктах.

"Путін вимагає відповісти, військове керівництво відповідає. Але це не якась глибока стратегія, а швидше ескалація заради картинки", – наголосив він.

Експерт припускає, що головна мета таких атак – продемонструвати російському суспільству масштаб руйнувань в Україні та перекрити інформаційний ефект від успішних ударів українських Сил оборони по російській території. 

Водночас Олещук попередив, що удари по складах, логістичних центрах і паливній інфраструктурі з обох боків матимуть економічні наслідки. 

"Це неминуче призведе до дефіциту окремих товарів і зростання цін. Якщо бізнес втрачає ресурси, він закладає ці витрати у вартість продукції", – підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія розпочала перекидання стратегічних резервів ближче до лінії бойового зіткнення, готуючись до активізації бойових дій. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xQHoYcBQB4U
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