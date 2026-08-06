Нам буде вкрай важко: українців попередили про новий небезпечний наступ РФ

Російська армія розпочала перекидання стратегічних резервів ближче до лінії бойового зіткнення, готуючись до активізації бойових дій. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, найближчими тижнями окупанти продовжать накопичувати техніку та боєприпаси, а вже наприкінці серпня або на початку вересня можуть перейти до більш активних наступальних дій.

"Попереду нас чекає важка осінь", – наголосив Світан.

Експерт зазначив, що одним із ключових завдань українських Сил оборони залишається знищення логістичних маршрутів противника поблизу лінії фронту. Особливу увагу він звернув на Токмак у Запорізькій області, через який росіяни активно перекидають військову техніку та боєприпаси.

"Запорізький напрямок не варто відкидати, бо там проходить залізниця. Саме через неї противник підтягує техніку й боєприпаси до Токмака, тому по ній і завдають ударів", – пояснив військовий експерт.

За словами Світана, українські військові постійно відстежують переміщення російських ешелонів і завдають ударів по логістичних об'єктах. Попри це окупанти продовжують перекидати ресурси невеликими групами вагонів, намагаючись доставити їх до районів Токмака та Пологів.

Він також звернув увагу, що аналогічна ситуація спостерігається на напрямку Гуляйполя, який експерт назвав потенційно небезпечним.

Водночас основні зусилля Росії, на думку Світана, будуть зосереджені на Донеччині та Харківщині. Серед найбільш імовірних напрямків активізації бойових дій він назвав Костянтинівку, Добропілля, Лиман і Куп'янськ.

Портал "Коментарі" вже писав, що за даними моніторингових каналів, російські війська визначили перелік цілей у Києві та Київській області для майбутніх атак. Основний акцент робиться на енергетиці, промисловості, логістиці та військових об’єктах. Це свідчить про системну підготовку Кремля до комбінованих ударів, які мають на меті не лише військовий ефект, а й психологічний та гуманітарний тиск.