За даними моніторингових каналів, російські війська визначили перелік цілей у Києві та Київській області для майбутніх атак. Основний акцент робиться на енергетиці, промисловості, логістиці та військових об’єктах. Це свідчить про системну підготовку Кремля до комбінованих ударів, які мають на меті не лише військовий ефект, а й психологічний та гуманітарний тиск.

Фото: з відкритих джерел

На лівому березі Києва ворог приділяє увагу енергетичним вузлам і промисловим майданчикам: підстанціям "Бортничі" та "Позняки", промзоні біля Дарницького залізничного вузла, територіям ДВРЗ і Лісового масиву, підприємству "Профсталь" у Биківні та промисловій зоні поблизу ТЕЦ-6. На правому березі під прицілом — котельні та підстанції ("Софіївська Борщагівка", "Київ-Волинський", "Дніпровська"), а також адміністративні й військові об’єкти: Адміністрація Держприкордонслужби, військові частини на Нивках, Відрадному та Коцюбинському, ОК "Антонов". Додатково розглядаються промислові та логістичні вузли — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, видавництво "Преса України", холодокомбінат на Відрадному, Київський ЦМКР.

Серед цивільних цілей — ТРЦ "Ретровіль", медичний центр у Пущі-Водиці та район Університету права НАН.

У Київській області противник орієнтується на підстанції 110 кВ у Демидові, Нових Петрівцях, Димерці, Семиполках, Бобрику, Халеп’ї, Глевасі, Тарасівці, Вишневому, Тетієві та Переяславі.

Також у зоні ризику — склади в Квітневому та Броварах, нафтобази й промислові об’єкти Борисполя, підприємства в Обухові (ТОВ "Інтерформ", КПК), промисловість Березані. Військові та спеціальні об’єкти включають госпіталь у Білій Церкві, аеродром у Василькові, військову частину в Лютежі, а також об’єкти в Гостомелі та Бучі.

Портал "Коментарі" вже писав, що виявлення дрону з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, який є одним із ключових логістичних хабів НАТО, має стати сигналом для європейських країн про необхідність рішучішої відповіді на безпекові виклики. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.