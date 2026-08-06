logo

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль хочет парализовать целую область Украины: озвучено срочное предупреждение о целях
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль хочет парализовать целую область Украины: озвучено срочное предупреждение о целях

Мониторинговые каналы обнародовали информацию о возможных объектах, которые могут интересовать российские войска

6 августа 2026, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По данным мониторинговых каналов, российские войска определили список целей в Киеве и Киевской области для будущих атак. Основной упор делается на энергетике, индустрии, логистике и военных объектах. Это свидетельствует о системной подготовке Кремля к комбинированным ударам, имеющим целью не только военный эффект, но и психологическое и гуманитарное давление.

Кремль хочет парализовать целую область Украины: озвучено срочное предупреждение о целях

Фото: из открытых источников

На левом берегу Киева враг уделяет внимание энергетическим узлам и промышленным площадкам: подстанциям "Бортничи" и "Позняки", промзоне возле Дарницкого железнодорожного узла, территориям ДВРЗ и Лесного массива, предприятию "Профсталь" в Быковне и промышленной зоне. На правом берегу под прицелом — котельные и подстанции (Софиевская Борщаговка, Киев-Волынский, Днепровская), а также административные и военные объекты: Администрация Госпогранслужбы, воинские части на Нивках, Отрадном и Коцюбинском, ОК Антонов. Дополнительно рассматриваются промышленные и логистические узлы Борщаговский химико-фармацевтический завод, издательство "Пресса Украины", хладокомбинат на Отрадном, Киевский ЦГКР.  

Среди гражданских целей – ТРЦ "Ретровиль", медицинский центр в Пуще-Водице и район Университета права НАН.

В Киевской области противник ориентируется на подстанции 110 кВ в Демидове, Новых Петровцах, Дымерке, Семиполках, Бобрике, Халепье, Глевасе, Тарасовке, Вишневом, Тетиеве и Переяславе.

Также в зоне риска склады в Апрельском и Броварах, нефтебазы и промышленные объекты Борисполя, предприятия в Обухове (ООО "Интерформ", УПК), промышленность Березани. Военные и специальные объекты включают в себя госпиталь в Белой Церкви, аэродром в Василькове, военную часть в Лютеже, а также объекты в Гостомеле и Буче.

Портал "Комментарии" уже писал, что обнаружение дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, который является одним из ключевых логистических хабов НАТО, должен стать сигналом для европейских стран о необходимости более решительного ответа на вызовы безопасности. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости