По данным мониторинговых каналов, российские войска определили список целей в Киеве и Киевской области для будущих атак. Основной упор делается на энергетике, индустрии, логистике и военных объектах. Это свидетельствует о системной подготовке Кремля к комбинированным ударам, имеющим целью не только военный эффект, но и психологическое и гуманитарное давление.

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На левом берегу Киева враг уделяет внимание энергетическим узлам и промышленным площадкам: подстанциям "Бортничи" и "Позняки", промзоне возле Дарницкого железнодорожного узла, территориям ДВРЗ и Лесного массива, предприятию "Профсталь" в Быковне и промышленной зоне. На правом берегу под прицелом — котельные и подстанции (Софиевская Борщаговка, Киев-Волынский, Днепровская), а также административные и военные объекты: Администрация Госпогранслужбы, воинские части на Нивках, Отрадном и Коцюбинском, ОК Антонов. Дополнительно рассматриваются промышленные и логистические узлы Борщаговский химико-фармацевтический завод, издательство "Пресса Украины", хладокомбинат на Отрадном, Киевский ЦГКР.

Среди гражданских целей – ТРЦ "Ретровиль", медицинский центр в Пуще-Водице и район Университета права НАН.

В Киевской области противник ориентируется на подстанции 110 кВ в Демидове, Новых Петровцах, Дымерке, Семиполках, Бобрике, Халепье, Глевасе, Тарасовке, Вишневом, Тетиеве и Переяславе.

Также в зоне риска склады в Апрельском и Броварах, нефтебазы и промышленные объекты Борисполя, предприятия в Обухове (ООО "Интерформ", УПК), промышленность Березани. Военные и специальные объекты включают в себя госпиталь в Белой Церкви, аэродром в Василькове, военную часть в Лютеже, а также объекты в Гостомеле и Буче.

Портал "Комментарии" уже писал, что обнаружение дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, который является одним из ключевых логистических хабов НАТО, должен стать сигналом для европейских стран о необходимости более решительного ответа на вызовы безопасности. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.