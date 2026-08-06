Нам будет крайне тяжело: украинцев предупредили о новом опасном наступлении РФ

Российская армия приступила к переброске стратегических резервов ближе к линии боевого столкновения, готовясь к активизации боевых действий. Об этом в интервью 24 каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Фото: из открытых источников

По его словам, в ближайшие недели оккупанты продолжат накапливать технику и боеприпасы, а уже в конце августа или начале сентября могут перейти к более активным наступательным действиям.

"Впереди нас ждет тяжелая осень", – подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что одной из ключевых задач украинских сил обороны остается уничтожение логистических маршрутов противника вблизи линии фронта. Особое внимание он обратил на Токмак в Запорожской области, через который россияне активно опрокидывают военную технику и боеприпасы.

"Запорожское направление не стоит отбрасывать, потому что там проходит железная дорога. Именно через нее противник подтягивает технику и боеприпасы к Токмаку, поэтому по ней и наносят удары", — пояснил военный эксперт.

По словам Свитана, украинские военные постоянно отслеживают перемещение российских эшелонов и наносят удары по логистическим объектам. Несмотря на это, оккупанты продолжают перебрасывать ресурсы небольшими группами вагонов, пытаясь доставить их в районы Токмака и Родов.

Он также обратил внимание, что аналогичная ситуация наблюдается в направлении Гуляйполя, который эксперт назвал потенциально опасным.

В то же время, основные усилия России, по мнению Свитана, будут сосредоточены на Донетчине и Харьковщине. Среди наиболее вероятных направлений активизации боевых действий он назвал Константиновку, Доброполье, Лиман и Купянск.

Портал "Комментарии" уже писал , что по данным мониторинговых каналов, российские войска определили перечень целей в Киеве и Киевской области для будущих атак. Основной упор делается на энергетике, индустрии, логистике и военных объектах. Это свидетельствует о системной подготовке Кремля к комбинированным ударам, имеющим целью не только военный эффект, но и психологическое и гуманитарное давление.