Путин начал новую кампанию ударов в Украине: эксперт насторожил крайне страшными перспективами

Россия могла активизировать массированные атаки по Украине не из-за подготовки к новой стратегической кампании, а ради демонстрации силы и информационного эффекта. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя последнюю волну российских обстрелов.

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя эскалация не обязательно свидетельствует о готовящемся масштабном следующем этапе войны.

"Может ничего не следовать, потому что это может быть эскалация ради эскалации", – отметил Олещук.

Политолог заметил, что во многих войнах резкое усиление боевых действий предшествовало переговорам или прекращению огня. Однако нынешнее поведение России он оценивает по-другому.

Эксперт обратил внимание, что во время последних атак оккупанты использовали практически весь спектр имеющегося вооружения – баллистические ракеты "Искандер", ракеты С-400, приспособленные для ударов по наземным целям, а также ракеты северокорейского производства.

"Они буквально взяли и выстреляли все, что у них есть", – сказал Олещук/

По его словам, это вызывает вопрос подготовки России к зимней кампании, ведь раньше Кремль накапливал ракеты именно для систематических ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

"Я считал, что они будут накапливать ракеты до зимы, чтобы максимально часто бить по энергетике. Сейчас это не очень складывается в единую логику", – объяснил политолог.

По мнению Олещука, нынешние действия Кремля больше похожи на реакцию на последние украинские удары по российским объектам.

"Путин требует ответить, военное руководство отвечает. Но это не какая-то глубокая стратегия, а скорее эскалация ради картинки", – подчеркнул он.

Эксперт предполагает, что главная цель таких атак – продемонстрировать российскому обществу масштаб разрушений в Украине и перекрыть информационный эффект от успешных ударов украинских сил обороны по российской территории.

В то же время Олещук предупредил, что удары по складам, логистическим центрам и топливной инфраструктуре с обеих сторон будут иметь экономические последствия.

"Это неизбежно приведет к дефициту отдельных товаров и росту цен. Если бизнес теряет ресурсы, он закладывает эти затраты в стоимость продукции", – подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия начала опрокидывание стратегических резервов ближе к линии боевого столкновения, готовясь к активизации боевых действий. Об этом в интервью 24 каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.