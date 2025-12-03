Путін плескає у долоні: на Заході викрили вражаючу мету зустрічі диктатора з посланцем Трампа

Зустріч між Росією та США була організована Кремлем виключно для того, щоб переконати американців посилити тиск на Україну та змусити її фактично капітулювати. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на думки аналітиків.

Фото: з відкритих джерел

"Путін задоволений ходом війни. Він три рази на місяць одягається у військову форму та особисто керує генералами, вивчаючи карти", – зазначає Олександр Баунов, аналітик Центру Карнегі в Берліні "Росія-Євразія".

За словами експертів, витрати на війну для обох сторін вже значно перевищують політичну доцільність її продовження. Це змушує США докладати більше зусиль для досягнення перемир'я. Проте Москва все ще не готова відмовитись від своїх намірів знищити Україну.

"Путін не знаходиться в позиції, де він готовий погодитись на мир за будь-яку ціну. Наразі він згоден припинити війну тільки на своїх умовах. Ці умови будуть несправедливими, принизливими для України і обурливими для Європи. Але вони будуть набагато менш принизливими, ніж умови Стамбульської угоди, яку парафували навесні 2022 року", – зазначив Володимир Пастухов, експерт з Росії та почесний професор Університетського коледжу Лондона.

Пастухов також відзначає, що США зараз дали як Москві, так і Києву "вікно можливостей" для припинення війни, однак аналітик сумнівається, що обидві сторони скористаються цією можливістю.

Тетяна Станова з Центру Карнегі додає, що Москва зараз намагається змусити США чинити тиск на Київ, щоб він прийняв російські умови як єдиний можливий шлях до миру.

Як вже писапи "Коментарі", президент Фінляндії Александер Стубб висловив сумнів щодо можливості укладання угоди про припинення бойових дій в Україні, яка відповідала б усім вимогам справедливого миру. У своєму інтерв'ю для фінського телебачення він зазначив, що європейські країни активно працюють над забезпеченням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.