Соратник України остаточно розвінчав надії про "справедливий мир" в Україні: що сталося

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив сумнів щодо можливості укладання угоди про припинення бойових дій в Україні, яка відповідала б усім вимогам справедливого миру. У своєму інтерв'ю для фінського телебачення він зазначив, що європейські країни активно працюють над забезпеченням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Однак, за його словами, навіть досягнення миру може супроводжуватися різними наслідками: від позитивного до негативного, а також можливими компромісами.

"Наша реальність така, що, як і всі інші європейці, ми маємо готуватися до моменту, коли мир буде досягнутий, але умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили останні чотири роки, навряд чи будуть виконані", — висловив свою думку Стубб.

Він також прокоментував нещодавно оприлюднений 28-пунктний план США, назвавши його "неприємним" для прочитання, адже він не відповідає очікуванням щодо завершення конфлікту.

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен підкреслила відсутність будь-яких поступок з боку Росії. За її словами, найкращим кроком для створення умов для довіри було б досягнення повного припинення вогню.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що очевидно, що президент Росії Володимир Путін не прагне миру.



"Ми бачимо, що Путін не змінив свого курсу і діє все агресивніше на полі бою", — заявив він.

Як вже писали "Коментарі", останні варіанти мирного плану щодо війни Росії проти України більше не включають питання, що стосуються НАТО чи Європейського Союзу. Проте, деталі переговорів між Україною, США та Росією досі залишаються невідомими європейським партнерам. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.