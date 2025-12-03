logo

Война с Россией Соратник Украины окончательно развенчал надежды о "справедливом мире" в Украине: что произошло
НОВОСТИ

Соратник Украины окончательно развенчал надежды о "справедливом мире" в Украине: что произошло

Европейские министры уверены, что Кремль намерен продолжать войну

3 декабря 2025, 15:15
Автор:
Клименко Елена

Президент Финляндии Александер Стубб выразил сомнение в возможности заключения соглашения о прекращении боевых действий в Украине, которое отвечало бы всем требованиям справедливого мира. В своем интервью финскому телевидению он отметил, что европейские страны активно работают над обеспечением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако, по его словам, даже достижение мира может сопровождаться разными последствиями: от положительного до негативного, а также возможными компромиссами.

Соратник Украины окончательно развенчал надежды о "справедливом мире" в Украине: что произошло

"Наша реальность такова, что, как и все остальные европейцы, мы должны готовиться к моменту, когда мир будет достигнут, но условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили последние четыре года, вряд ли будут выполнены", — выразил свое мнение Стубб.

Он также прокомментировал недавно обнародованный 28-пунктный план США, назвав его "неприятным" для прочтения, ведь он не отвечает ожиданиям завершения конфликта.

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен подчеркнула отсутствие каких-либо уступок со стороны России. По ее словам, лучшим шагом для создания условий для доверия было бы достижение полного прекращения огня.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что очевидно, что президент России Владимир Путин не стремится к миру.

"Мы видим, что Путин не изменил свой курс и действует все более агрессивно на поле боя", — заявил он.

Как уже писали "Комментарии", последние варианты мирного плана войны России против Украины больше не включают вопросы, касающиеся НАТО или Европейского Союза. Однако детали переговоров между Украиной, США и Россией до сих пор остаются неизвестными европейским партнерам. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.



