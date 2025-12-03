Встреча между Россией и США была организована Кремлем исключительно для того, чтобы убедить американцев усилить давление на Украину и заставить ее фактически капитулировать. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на мнения аналитиков.

Фото: из открытых источников

"Путин доволен ходом войны. Он три раза в месяц одевается в военную форму и лично руководит генералами, изучая карты", – отмечает Александр Баунов, аналитик Центра Карнеги в Берлине "Россия-Евразия".

По словам экспертов, расходы на войну для обеих сторон значительно превышают политическую целесообразность ее продления. Это заставляет США прилагать больше усилий по достижению перемирия. Однако Москва все еще не готова отказаться от своих намерений уничтожить Украину.

"Путин не находится в позиции, где он готов согласиться на мир любой ценой. Пока он согласен прекратить войну только на своих условиях. Эти условия будут несправедливыми, унизительными для Украины и возмутительными для Европы. Но они будут гораздо менее унизительными, чем условия Стамбульского соглашения, которое парафировали весной 202 профессор Университетского колледжа Лондона.

Пастухов также отмечает, что США сейчас дали как Москве, так и Киеву "окно возможностей" для прекращения войны, однако аналитик сомневается, что обе стороны воспользуются этой возможностью.

Татьяна Станова из Центра Карнеги добавляет, что Москва сейчас пытается заставить США оказать давление на Киев, чтобы он принял российские условия как единственно возможный путь к миру.

Как уже писапы "Комментарии", президент Финляндии Александер Стубб выразил сомнение в возможности заключения соглашения о прекращении боевых действий в Украине, которое отвечало бы всем требованиям справедливого мира. В своем интервью финскому телевидению он отметил, что европейские страны активно работают над обеспечением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.