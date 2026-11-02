“Путін пищатиме від болю”: що ЗСУ готують Росії

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Кречмаровская Наталия
Одним із головних важелів тиску на Росію експерти називають удари по НПЗ.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що паливна криза в Росії — це вже само по собі непоганий ґрунт для переговорів. Він зазначив, що за три дні ударів було уражено три НПЗ, які забезпечують до 10% нафтопереробки в Росії.
За його словами, якщо Україна за два-три місяці зможе “винести” хоча б більшу частину нафтопереробки, то це буде дуже серйозним аргументом для Путіна погоджуватися на переговори та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Адже, зазначив Сазонов, без бензину в Росії ситуація значно погіршиться.
Практика показала, зазначив військовий, що виводити з ладу якусь одну установку нераціонально. Ворог її відновлює, звісно є паузи у роботі НПЗ, однак пошкодження ліквідують і роботу відновлюють. На Куйбишевському НПЗ відразу підпалили в 12-ти місцях, через що об’єкт вигорів повністю і відновленню не підлягає.
Військовий зазначив, що ніхто Україні гарних умов для переговорів не створить. Потрібно, підсумував Сазонов, робити це самим.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку Кирила Сазонова, балістика не полетить по Україні з території Білорусі.