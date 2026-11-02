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“Путін пищатиме від болю”: що ЗСУ готують Росії

Військовий Сазонов пояснив, що змусить Путіна піти на реальні переговори

2 листопада 2026, 16:36
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Кречмаровская Наталия

Одним із головних важелів тиску на Росію експерти називають удари по НПЗ.

“Путін пищатиме від болю”: що ЗСУ готують Росії

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що паливна криза в Росії — це вже само по собі непоганий ґрунт для переговорів. Він зазначив, що за три дні ударів було уражено три НПЗ, які забезпечують до 10% нафтопереробки в Росії. 

За його словами, якщо Україна за два-три місяці зможе “винести” хоча б більшу частину нафтопереробки, то це буде дуже серйозним аргументом для Путіна погоджуватися на переговори та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Адже, зазначив Сазонов, без бензину в Росії ситуація значно погіршиться. 

"Питання одне: наскільки реально ми зможемо це “винести”? Ось 10% за три доби, на мою думку, це досить показово. За даними осинтерів, атаки мають масштабний характер. Під час одного удару з ладу можуть виходити відразу кілька технологічних установок", — пояснив Сазонов.

Практика показала, зазначив військовий, що виводити з ладу якусь одну установку нераціонально. Ворог її відновлює, звісно є паузи у роботі НПЗ, однак пошкодження ліквідують і роботу відновлюють. На Куйбишевському НПЗ відразу підпалили в 12-ти місцях, через що об’єкт вигорів повністю і відновленню не підлягає. 

"Тож будемо працювати широкомасштабно. Мені здається, це логічно, це напрошується. Це хороший, якщо не ґрунт для переговорів, то добриво для цього ґрунту. Потрібно ще знайти одне-два слабкі місця РФ, активно на них тиснути. І тоді Путін буде пищати від болю в різних тональностях, але взагалі безперервно, то можна, в принципі, його брати за комір і вести хоч до Туреччини, хоч до Абу-Дабі, куди завгодно. Він буде ближчим до переговорів, він найкраще для них дозріє, мені здається”, — пояснив він.

Військовий зазначив, що ніхто Україні гарних умов для переговорів не створить. Потрібно, підсумував Сазонов, робити це самим. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку Кирила Сазонова, балістика не полетить по Україні  з території Білорусі. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=p_pVzRAEyp0
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