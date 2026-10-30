Путін готує удар по заходу України, але є нюанс: що відомо про реальну загрозу

Президент України Володимир Зеленський, а потім і колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначали про загрозу пусків балістики з території Білорусі по західних областях України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог, журналіст Кирило Сазонов переконаний, що загрози насправді немає.

"Лякати Європу, так. Шантажувати Європу можливістю обстрілу, так. Бити реально з території Білорусі по території України? Ні. На це Лукашенко не піде під будь-яким приводом, тому що він чудово знає, якою буде відповідь", — зазначив Сазонов.

Військовий зауважив, що територія Білорусі невелика і для України там є багато цікавих цілей — НПЗ, виробництва, які поки ніхто не чіпає. Однак, зауважив Сазонов, цілі “винесуть” і швидко, адже їх нікуди не перенесеш. До того ж, зазначив він, Лукашенко на війні добре заробляє, тому й тримає такий собі нейтралітет — не вступає у війну відкрито.

“Лукашенко дуже добре заробляє на війні і поставить усе це під удар. Україна винесе все це реально за 2-3 ночі чи навіть за 2-3 дні. Такого ППО, як довкола Москви, у Лукашенка немає ніде. Йому самому доведеться ховатися. З іншого боку, і Путін його не примушуватиме. Йому приємно вдарити по Рівному, Львову, логістиці з ЄС українською, але російський генералітет і Путін теж розуміють, що все буде винесено, буквально розстріляно. Йому дорожче все зберегти, тому нічого нам з території Білорусі не полетить і нічого нам з цієї сторони не загрожує”, — підкреслив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, російські війська можуть завдати удару балістикою. Найвища загроза обстрілу для Києва та Київської області.



